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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En Suaita será sepultada familia que murió en accidente del peaje de Ubaté

En Suaita será sepultada familia que murió en accidente del peaje de Ubaté

El siniestro, provocado por un camión que se habría quedado sin frenos, dejó además varios vehículos incinerados y más de 20 personas heridas.

Luto en Suaita Santander, por familia que falleció en trágico accidente en le peaje de Casablanca
Imagen de sus redes sociales. Luto en Suaita Santander, por familia que falleció en trágico accidente en le peaje de Casablanca
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 3 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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