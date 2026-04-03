En Suaita será sepultada familia que murió en accidente del peaje de Ubaté

La tragedia vial en el peaje de Casablanca, en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, que dejó cinco personas muertas, más de 20 heridas y varios vehículos incinerados, enluta al deparamento de Santander.

Entre las víctimas se encuentran cinco integrantes de una misma familia oriunda del municipio de Suaita, lo que ha generado profunda conmoción en esta población santandereana.

La Gobernación de Santander envió mensaje de condolencia a la familia de las cinco personas del municipio de Suaita que murieron en el trágico accidente del peaje de Ubaté #VocesySonidos pic.twitter.com/M85G7AZDEt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 3, 2026

De acuerdo con las autoridades, el accidente se produjo cuando un tractocamión, al parecer, se quedó sin frenos e impactó varios vehículos que se encontraban detenidos en la fila del peaje.



El fuerte choque provocó una explosión y un incendio que consumió varios automotores, dejando una escena de caos y pánico en el lugar.

Las víctimas residían en Bogotá y como todos los años viajaban hacia la vereda Simeón, del corregimiento Vado Real, jurisdicción de Suaita, para visitar a su abuelo, Daniel Pereira, en medio de las celebraciones de Semana Santa, cuando ocurrió el trágico hecho.

El alcalde de Suaita, Alonso Pulido Rangel, lamentó lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares, destacando que se trataba de personas campesinas, trabajadoras y muy queridas en su comunidad: “El municipio de Suaita hoy está de luto, nos unimos en oración y pedimos fortaleza para sus seres queridos, son cinco integrantes de una misma familia de la vereda Simeón, del corregimiento Vado Real, hombres y mujeres campesinos que enlutan a toda nuestra comunidad”, dijo el mandatario.

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“Hoy acompañamos especialmente al señor Daniel Pereira, para que Dios le dé fe y fortaleza para enfrentar este profundo dolor", añadió.

En la vereda Simeón y el corregimiento Vado Real hay profundo dolor por la pérdida de esta familia, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro