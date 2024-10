Fundación de La Mujer fue premiada por su apoyo al empoderamiento de mujeres en Colombia

La Fundación de La Mujer fue reconocida a nivel mundial por su destacada labor en inclusión financiera, al recibir dos galardones en la séptima edición de los Global SME Finance Awards 2024, celebrados el 17 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. La organización obtuvo el premio a Best Financier for Women Entrepreneurs-Latin America & Caribbean y el Premio Platino por Product Innovation of the Year - Latin America & Caribbean, destacando su compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres y la innovación en productos financieros.

Estos reconocimientos, otorgados por la IFC (miembro del Grupo Banco Mundial) y el SME Finance Forum, respaldados por la Asociación Global para la Inclusión Financiera (GPFI) del G20, premian a las mejores prácticas e innovaciones financieras a nivel global.

La Fundación de La Mujer se destacó por su impacto positivo en la inclusión financiera y su capacidad para transformar la vida de las personas vulnerables en Colombia.

Teresa Eugenia Prada González, presidente ejecutiva de la Fundación de La Mujer, expresó su agradecimiento y destacó la importancia de estos galardones: "nos sentimos profundamente honrados y agradecidos por estos reconocimientos internacionales, que reflejan nuestro compromiso de transformar vidas positivamente a través de la inclusión financiera. Estos premios refuerzan nuestra determinación de seguir innovando con productos financieros que impulsen el emprendimiento, especialmente de mujeres".

La organización fue reconocida por su Centro de Contacto omnicanal en la nube y su plataforma digital La Plaza Morada, que permite a emprendedores y microempresarios llevar sus productos al mercado digital. Además, la Fundación de la mujer anunció que pronto lanzará su billetera digital Lamoradita, una solución transaccional y de ahorro que busca proteger las finanzas de sus clientes.

Nicolás Grau Prada, vicepresidente de Mercadeo y Experiencia del Cliente, resaltó la importancia de este logro.

"Ser reconocidos como líderes e innovadores globales avala nuestro trabajo en favor de la inclusión financiera y nuestra pasión por transformar vidas positivamente".

Con más de 38 años de trayectoria, la Fundación de La Mujer continúa demostrando que la inclusión financiera es una herramienta fundamental para combatir la pobreza y la desigualdad en Colombia.