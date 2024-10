Gobernador de Santander revela avance en investigación para capturar a 'Pichi': "Hay pistas"

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz , expresó su frustración tras la fuga de alias 'Pichi', uno de los narcotraficantes más peligrosos de Bucaramanga, quien se encontraba bajo detención domiciliaria en un exclusivo sector de Medellín. El capo logró huir de su residencia, generando una fuerte respuesta de las autoridades locales.

En declaraciones recientes, el mandatario criticó a las Alcaldías de Bucaramanga y Medellín porque no aportaron en la bolsa de recompensa para que la ciudadanía entregue información sobre 'Pichi'.

"Me dejaron solo con la recompensa. Ya veníamos hablando con el general Bello, esto es con hechos, no con narrativa. Le estaba ratificando la recompensa. Seguimos trabajando para la captura de ese bandido. No solo a nivel departamental, sino a nivel nacional", dijo.

#Video "Es con hechos, no con narrativas": el gobernador de Santander criticó la falta de apoyo de las Alcaldías de Bucaramanga y Medellín para ofrecer una recompensa millonaria sobre el paradero de 'Pichi'. Advierte que ya hay pistas #VocesySonidos pic.twitter.com/XGoVqhfx5C — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2024

La fuga de alias 'Pichi', conocido por su amplia red de narcotráfico en la región, ha prendido las alarmas entre las autoridades locales por el alto nivel de peligro.

El gobernador enfatizó que la situación está siendo tratada con prioridad por las más altas instancias de seguridad en el país. "Este es un caso que está manejando directamente el director de la Policía y esperamos que este bandido sea capturado lo más pronto posible", señaló.

"Hay unas informaciones que tenemos, no las podemos dar acá, pero la idea es que muy pronto se le pueda dar esa buena noticia a la opinión pública de la captura de este bandido", concluyó el gobernador.