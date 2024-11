Habilitado se encuentra el paso vehicular en el municipio de San Andrés, Santander

Debido a los cierres por desprendimiento de rocas y daños en los corredores viales de los municipios de San Andrés y Málaga, en el departamento de Santander, se reabrió el antiguo paso vehicular, luego de los trabajos adelantados entre la Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión de Riesgo y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Se instalaron puntos de control antes y después del puente, las 24 horas del día, para que el paso de los vehículos, uno a uno, no se vea afectado y se lleve a cabo de manera ordenada en la zona afectada.

Mediante la Resolución 5530, se cerró el paso para todo tipo de vehículos en el puente ‘Primero’, del km 51+175 hasta el km 51+217, en el municipio de San Andrés, debido al movimiento presentado en la superestructura del puente.

Por lo tanto, se habilita para los vehículos de carga la vía alterna Málaga – Pamplona – Bucaramanga.

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que “es importante manifestar que ingenieros y especialistas del Instituto ya realizaron un diagnóstico preliminar, que viabiliza obras para la reparación del puente y permitirá dejarlo en las condiciones de diseño para su correcto funcionamiento y operación”.

Asimismo, aseguraron que tendrán en cuenta los demás pasos preventivos que se registran hasta la fecha en el departamento de Santander, con el fin de no afectar la movilidad en las vías de la región.

