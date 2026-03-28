Crisis hospitalaria en Santander: Colapso en urgencias del Hospital Internacional de Colombia

El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Piedecuesta, Santander, anunció el cierre temporal de su servicio de urgencias y trauma tras registrar una alarmante sobreocupación del 300 %, una cifra que evidencia una fuerte presión sobre el sistema de salud en la región.

Declaran la emergencia funcional y cierre temporal de los servicios de la Unidad de Emergencia y Trauma del Hospital Internacional de Colombia de Piedecuesta. "Hay una sobreocupación del 300% de pacientes con respecto a la capacidad instalada", dice el comunicado #VocesySonidos pic.twitter.com/Gu2Obiye4w — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 28, 2026

De acuerdo con el comunicado, la institución atraviesa una situación crítica derivada del alto volumen de pacientes, lo que ha generado una reducción total en la disponibilidad de camas, incremento significativo en los tiempos de espera y la necesidad de atender usuarios en áreas no habilitadas para hospitalización.

Frente a este panorama, el HIC declaró la emergencia funcional, una medida que se adopta cuando la capacidad hospitalaria es superada y existe riesgo para la seguridad tanto de pacientes como del personal médico.



La entidad hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que, mientras se supera la contingencia, evite acudir al servicio de urgencias del hospital y busque atención en otros centros asistenciales del área metropolitana de Bucaramanga y municipios cercanos.

Asimismo, solicitó a las EPS, entidades de salud y centros reguladores suspender temporalmente el envío de pacientes hacia esta institución y redirigirlos a otras clínicas y hospitales con capacidad disponible.

Expertos advierten que este tipo de colapsos no solo afectan la atención inmediata, sino que también pueden generar un efecto dominó en toda la red hospitalaria, incrementando la presión sobre otros centros médicos que deberán asumir la demanda.

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El HIC informó que ya activó protocolos internos para descongestionar el servicio, optimizar el uso de recursos y recuperar su capacidad operativa en el menor tiempo posible.

Entre las medidas adoptadas se incluyen la reorganización de áreas asistenciales, priorización de casos críticos y coordinación con la red de salud regional.

Finalmente, la institución reiteró que informará oportunamente a la ciudadanía sobre la reapertura del servicio de urgencias, una vez se normalice la situación.

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Este hecho genera preocupación en Santander, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga, donde el Hospital Internacional de Colombia es uno de los principales centros de referencia para la atención de emergencias de alta complejidad.