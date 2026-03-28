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Crisis hospitalaria en Santander: Colapso en urgencias del Hospital Internacional de Colombia

El centro médico reporta una ocupación del 300% y declara emergencia funcional para enfrentar la crisis. Autoridades de salud piden redirigir pacientes a otros hospitales del área metropolitana de Bucaramanga.

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