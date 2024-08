Joven con discapacidad visual recibe PQR en empresa de servicios públicos de Piedecuesta

En un país donde la inclusión laboral aún enfrenta desafíos, María Paula Duarte Ferreira, una aprendiz del SENA con discapacidad visual, ha demostrado que la capacidad y el talento superan cualquier limitación física.

Recientemente fue vinculada a la empresa de Servicios Públicos de Piedecuesta, donde le dieron la oportunidad de ingresar como parte de su formación. Ella hace parte del equipo del área comercial y que se encarga de gestionar las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.

"Para mí ha sido una oportunidad muy bonita trabajar aquí", comenta María Paula, quien ha encontrado en su actual empleo no solo un espacio de aprendizaje, sino también una plataforma para enseñar sobre inclusión.

"Ninguna otra empresa me quiso dar la oportunidad debido a mi discapacidad visual, pero aquí me la han dado y me han incluido a la perfección, a pesar de ser la primera persona con discapacidad visual que trabaja aquí", aseguró María Paula.

Su dedicación y profesionalismo han sido claves para el éxito en sus tareas, y ha recibido un trato que la hace sentir parte integral del equipo, "me han tratado bien, me han dado una gran acogida y me han explicado cómo movilizarme por toda la empresa, de manera que pueda realizar mi labor de forma autónoma", expresó con orgullo.

María Paula cursa Tecnología en Gestión Empresarial en el SENA y con esta oportunidad laboral, la primera vinculación de una persona con discapacidad que hace la Piedecuestana de Servicios Públicos, se abre camino para la inclusión.