Rodolfo Hernández tras condena por caso Vitalogic: "No me condenan por ladrón"

A cinco años y cuatro meses de cárcel fue condenado el excandidato presidencial Rodolfo Hernándezpor el delito de celebración indebida de contrato, esto por el caso de corrupción conocido como Vitalogic cuando Hernández Suárez fue alcalde de Bucaramanga.El excandidato presidencial podrá cumplir esta sentencia con prisión domiciliaria debido a su edad y a la gravedad de su cáncer, que en la audiencia pasada, reveló que estaba en etapa terminal.

Tras conocerse la decisión de un juez municipal de Bucaramanga, el excandidato presidencial respondió a la sentencia.

"Me condenan no por ladrón ni por haberme robado un peso. Me condenan porque violé el derecho disque a la contratación, a la línea que debe tener todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos", dijo el exalcalde.

"Me condena no por ladrón (...) Me condenan porque violé el derecho disque a la contratación": Rodolfo Hernández responde a la condena de 5 años y cuatro meses de casa por cárcel por el caso de corrupción conocido como Vitalogic. #VocesySonidos pic.twitter.com/hSJEWVCjL2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 13, 2024

Publicidad



En ese mismo sentido, Hernández Suárez confirmó que apelará la decisión: "Esto es un fallo de primera instancia que dicta un juez, pero vamos a apelar. Mi derecho humano como ciudadano colombiano es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander con todos los argumentos que tenemos", agregó.

Rodolfo Hernández tiene "dos cánceres"

En medio de su respuesta, que duró 13 minutos, el exalcalde de Bucaramanga confesó que tiene "dos cánceres": uno físico y el otro el de la corrupción.