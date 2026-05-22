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Norte de Santander concentra la mayoría de reportes de reclutamiento infantil en 2026

Tras cerrar 2025 con 386 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la Defensoría del Pueblo reportó otros 25 hechos durante los primeros cuatro meses de 2026, una problemática que sigue afectando a menores de edad en varias regiones del país.

reclutamiento de menores en colombia.jpg
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 22 de may, 2026

La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se han documentado 25 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Del total de víctimas, el 60% corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 40% son niñas y adolescentes.

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La entidad señaló que el presunto grupo armado ilegal con mayor participación en los casos reportados es el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, al que se atribuye el 44% de los hechos registrados. Le sigue el ELN con el 24%, mientras que el 12% corresponde a disidencias sin identificar.

También aparecen el Estado Mayor Central, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Comando de la Frontera y otros grupos sin identificar.

Norte de Santander concentra la mayor cantidad de reportes con 10 casos. Le siguen Antioquia con cuatro y Caquetá con tres. También se registran casos en Cauca, Boyacá, Guainía, Magdalena, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

Reclutamiento de menores en colombia.

Las cifras contrastan con la última actualización consolidada de 2025 presentada por la Defensoría del Pueblo, que documentó 386 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre enero y diciembre de ese año. Según ese balance, el 58% de las víctimas fueron niños y adolescentes y el 42% niñas y adolescentes.

El informe de 2025 evidenció además una fuerte afectación sobre comunidades étnicas. El 52% de los casos correspondió a población indígena, mientras que el 7% afectó a población afrocolombiana. En ese periodo, el principal grupo señalado fue el Estado Mayor Central, con 42% de los reportes, seguido por otros grupos sin identificar (18,4%), disidencias sin especificar (11,6%) y el ELN (10,1%).

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La mayor concentración de casos durante 2025 se registró en Cauca, con 174 reportes, seguido por Antioquia con 31, Chocó con 25 y Norte de Santander con 21. También se reportaron casos en Huila, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Guaviare, Bolívar, Cesar, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Tolima, Magdalena, Risaralda, La Guajira, Meta, Bogotá y Vichada.

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