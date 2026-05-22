Norte de Santander concentra la mayoría de reportes de reclutamiento infantil en 2026

La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se han documentado 25 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Del total de víctimas, el 60% corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 40% son niñas y adolescentes.

La entidad señaló que el presunto grupo armado ilegal con mayor participación en los casos reportados es el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, al que se atribuye el 44% de los hechos registrados. Le sigue el ELN con el 24%, mientras que el 12% corresponde a disidencias sin identificar.

También aparecen el Estado Mayor Central, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Comando de la Frontera y otros grupos sin identificar.

Norte de Santander concentra la mayor cantidad de reportes con 10 casos. Le siguen Antioquia con cuatro y Caquetá con tres. También se registran casos en Cauca, Boyacá, Guainía, Magdalena, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.



Las cifras contrastan con la última actualización consolidada de 2025 presentada por la Defensoría del Pueblo, que documentó 386 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre enero y diciembre de ese año. Según ese balance, el 58% de las víctimas fueron niños y adolescentes y el 42% niñas y adolescentes.

El informe de 2025 evidenció además una fuerte afectación sobre comunidades étnicas. El 52% de los casos correspondió a población indígena, mientras que el 7% afectó a población afrocolombiana. En ese periodo, el principal grupo señalado fue el Estado Mayor Central, con 42% de los reportes, seguido por otros grupos sin identificar (18,4%), disidencias sin especificar (11,6%) y el ELN (10,1%).

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La mayor concentración de casos durante 2025 se registró en Cauca, con 174 reportes, seguido por Antioquia con 31, Chocó con 25 y Norte de Santander con 21. También se reportaron casos en Huila, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Guaviare, Bolívar, Cesar, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Tolima, Magdalena, Risaralda, La Guajira, Meta, Bogotá y Vichada.