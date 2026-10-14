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Sepelio terminó en tragedia: asesinaron a una mujer mientras iba en una motocicleta

La Policía y los organismos judiciales avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido para recoger elementos probatorios e identificar a los autores del homicidio.

Sepelio terminó en tragedia.jpg
Sepelio terminó en tragedia //
Foto: suministrada
Por: Richard Quiñonez
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Un nuevo homicidio estremeció a Cúcuta y convirtió una despedida familiar en escenario de violencia. Cindy Johana Lizcano fue asesinada mientras acompañaba las exequias de Nathalia Alarcón, conocida como ‘Mona’, en el barrio El Contento, en la avenida 11 con calle 15. El ataque ocurrió en medio del duelo por la muerte de la joven, asesinada días antes en el barrio El Salado de Cúcuta.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Lizcano recibió aproximadamente ocho impactos de bala. Tras resultar herida, fue auxiliada por personal de una ambulancia y trasladada para recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. Las circunstancias en las que ocurrió el ataque son materia de investigación.

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La víctima se encontraba en el sepelio cuando fue atacada, por lo que los investigadores deberán establecer si el homicidio estaba dirigido contra ella, si existe alguna relación con el asesinato de Alarcón o si se trató de un hecho sin conexión con el caso anterior. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente un vínculo entre ambos episodios.

Nathalia Alarcón, de 22 años y conocida como ‘Mona’, fue asesinada el pasado domingo 11 de octubre en el barrio El Salado, sobre la avenida Panamericana, cerca de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista. Según las primeras indagaciones divulgadas sobre ese caso, la joven se movilizaba como acompañante en una motocicleta cuando habría sido interceptada por dos hombres que también viajaban en moto. Presuntamente, la obligaron a descender del vehículo y uno de ellos le disparó antes de escapar.

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Ahora, el asesinato de Cindy Johana Lizcano suma otra víctima a los hechos violentos registrados recientemente en la ciudad. La coincidencia entre ambos casos, especialmente por el momento y el lugar en que ocurrió el nuevo ataque, hace necesario establecer si existe algún elemento en común.

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La Policía y los organismos judiciales avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido, con el propósito de recopilar elementos probatorios e identificar a los autores del homicidio. Por el momento, no se ha establecido públicamente quién ordenó o ejecutó el ataque contra Lizcano ni cuál habría sido su motivación.

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