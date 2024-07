Sindicato de trabajadores de Alcaldía de Bucaramanga denuncia incumplimiento en acuerdos

El sindicato de trabajadores de la Alcaldía deBucaramanga podría entrar en parálisis de actividades de no ser escuchados por el alcalde, Jaime Andrés Beltrán.

Tras el inicio la segunda fase de negociación, los representantes del sindicato se mostraron preocupados porque aseguran que el alcalde, Jaime Andrés Beltrán, no ha tenido en cuenta sus peticiones sobre beneficios laborales adquiridos con anterioridad, y que desde la administración local no quieren, en este momento, reconocer.

“En estos momentos las organizaciones sindicales adscritas al municipio nos encontramos en la prórroga o segunda etapa del proceso de negociación con el municipio de Bucaramanga. Notamos con asombro y preocupación el desconocimiento como ciudadanos y funcionarios administrativos que no tenemos respuesta del alcalde para dialogar, para escucharnos y que de voz propia sepa lo que nos aqueja”, señaló Jhon Enrique Durán, del sindicato Udeméritos.

Cuestionaron a quienes han sido delegados por parte de la alcaldía como negociadores, porque dicen que su actitud “no es conciliadora”.

“La situación es compleja en mesa de negociación, los negociadores están saliendo con situaciones que desconocemos. Pareciera que estuviéramos hablando con una alcaldía desfinanciada. Aunque el secretario de Hacienda ya nos dijo que no, que está bien. Luego quieren tergiversar la ley como si no supiéramos y conociéramos la ley. No los entendemos”, señaló Duvan Roa, representante de Astdem.

Desde el Sindicato de Educadores de Santander (SES) también criticaron que peticiones que están incluidas en el pliego, se exija tengan que realizarse de manera independiente.

“Han sido muy desgastante las respuestas negativas y absolutas de la administración, en peticiones que son de derecho. Por ejemplo, solicitamos una información sobre el presupuesto discriminado que existe o destinado al mejoramiento de las instituciones educativas y los negociadores en representación del alcalde Jaime Andrés Beltrán, nos han dicho que para eso debemos pasar un derecho de petición por el SAC conforme a la ley 1437 de 2011, desconociendo que la petición está implícita en unas negociaciones que ya se han iniciado desde tiempo atrás y que es ilegal que nos estén exigiendo”, manifestó Marlene Pinto, del Sindicato de Educadores de Santander (SES).