Tras acuerdos en Santander, Gobierno busca levantar paros campesinos en otras partes del país

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el acuerdo alcanzado en Santander para levantar el paro campesino podría servir como base para resolver protestas similares en otras regiones del país.

El funcionario destacó el papel del gobernador y de los alcaldes en la firma del acta que permitió poner fin a los bloqueos, resaltando que el trabajo conjunto con el Gobierno nacional fue clave para destrabar la crisis.

Según explicó, uno de los puntos centrales del acuerdo es la revisión de los incrementos en los avalúos catastrales que impactaron el cobro de impuestos y generaron el malestar de las comunidades.

En ese sentido, se analizará junto a los mandatarios locales en qué casos se presentaron alzas y cómo estas afectaron a los campesino.



Benedetti también indicó que existen mecanismos como los recursos de reconsideración que permiten frenar aumentos excesivos en los cobros, recordando que la ley establece límites para evitar que los contribuyentes paguen más del 50% adicional frente al año anterior.

Sin embargo, advirtió que, de no controlarse, estos incrementos podrían convertirse en una “especie de pirámide”.

Como parte de los compromisos, el Gobierno anunció la creación de mesas técnicas en Santander y Norte de Santander, con participación de autoridades y líderes sociales, para hacer seguimiento a los acuerdos y evitar nuevos conflictos.

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El ministro confirmó además que los líderes de las protestas participaron en la firma del acta y que, tras este proceso, se levantó el paro en la región.

“Es importante que esto haya sucedido”, afirmó, al tiempo que reconoció que existía preocupación por posibles hechos de violencia durante las manifestaciones, tanto por parte de la comunidad como de la fuerza pública.

Finalmente, Benedetti señaló que aún persisten situaciones similares en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Putumayo.

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No obstante, confía en que el acuerdo logrado en Santander sirva como modelo para avanzar en soluciones y desactivar los paros en esas zonas del país.