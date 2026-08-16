Tres personas fueron asesinadas en una cancha de Cúcuta

Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado ocurrido en una cancha del barrio María Paz, en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander, según el reporte publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los hechos ocurrieron el sábado 15 de agosto, cuando varias personas se encontraban en el lugar y fueron abordadas por sujetos armados, quienes dispararon de manera indiscriminada.

Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, tres de ellas fallecieron. De acuerdo con Indepaz, esta sería la masacre número 81 en lo que va de 2026 y las víctimas serían hombres. Sin embargo, sus identidades aún no habían sido establecidas al momento del comunicado.

🔴 #81MasacresEn2026



📆 Fecha: 15/08/2026

📍 Lugar: San José de Cúcuta, Norte de Santander.

👥 N.º de víctimas: 3 personas



➡️En una cancha del barrio María Paz, en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander, varias personas se encontraban en el lugar cuando fueron abordadas por… pic.twitter.com/Ys8TEwpBmx — INDEPAZ (@Indepaz) August 16, 2026

El ataque se registra en medio de las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de seguridad en Cúcuta. La entidad emitió la Alerta Temprana 027 de 2024, en la que advirtió sobre acciones violentas de actores armados ilegales que se encuentran en ese sector, como el Clan del Golfo, el ELN, el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio, Los Rastrojos, Los Pelusos y otras bandas que buscarían ejercer control social mediante amenazas, homicidios selectivos y prácticas de “limpieza social”, además del reclutamiento de menores y la extorsión.