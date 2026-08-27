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Universidad Santo Tomás anuncia medidas para estudiantes afectados por terremoto

Las medidas buscan garantizar el bienestar de estudiantes y colaboradores mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas por el terremoto.

Universidad Santo Tomás de Floridablanca.jpg
Blu Radio. Universidad Santo Tomás de Floridablanca //Foto: USTA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Desde Bucaramanga, el rector nacional de la Universidad Santo Tomás, el padre Álvaro José Arango, anunció una serie de medidas de apoyo para estudiantes, docentes y trabajadores de las sedes de Cali y Manizales, afectadas por el reciente terremoto que impactó estas regiones del país.

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El directivo explicó que, en el ámbito académico, la institución adoptó esquemas de flexibilidad para garantizar la continuidad de los estudios. Entre las medidas se encuentra el fortalecimiento de la presencialidad mediada por tecnología y la ampliación de los tiempos establecidos para los cortes y evaluaciones académicas, con el fin de facilitar el proceso de los estudiantes que enfrentan dificultades derivadas de la emergencia.

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Asimismo, indicó que los colaboradores de la universidad también contarán con flexibilización administrativa, incluyendo ajustes en el cumplimiento de horarios y la posibilidad de realizar trabajo en casa.

Arango señaló que la Universidad Santo Tomás activó además una red de apoyo para las personas que perdieron o resultaron afectadas en sus viviendas. En este sentido, confirmó que la institución adelanta alianzas con entidades bancarias para gestionar líneas de crédito y recursos destinados a la reconstrucción de los hogares de trabajadores afectados por el sismo.

El rector agregó que la universidad también entrega ayudas humanitarias, entre ellas mercados, elementos de aseo y kits de salud, como parte de la atención integral a las comunidades universitarias impactadas por la emergencia.

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Las medidas buscan garantizar el bienestar de estudiantes y colaboradores mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas por el terremoto.

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