Con concierto de la orquesta sinfónica de la Unab, inicia Ulibro 2026 en Neomundo

Del 28 de agosto al 6 de septiembre, Bucaramanga será escenario de una nueva edición de la Feria Ulibro 2026, que llega a su versión número 24 con una programación que reúne literatura, periodismo, poesía, talleres, cómic, conferencias y nuevos formatos de encuentro con los lectores.

La feria, organizada por la Universidad UNAB y apoyada por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se realizará en el Centro de Convenciones Neomundo.

Este año, Ulibro contará con una muestra editorial de 100 estands, en la que estarán presentes grandes casas editoriales, proyectos independientes y emprendimientos locales. Una de las novedades es precisamente el crecimiento de los espacios para editoriales independientes, que pasaron de 22 estands en 2025 a 30 en esta edición, con la participación de 21 editoriales.

La programación de Ulibro 2026 estará atravesada por el concepto “Habitar lo salvaje”, una propuesta que busca abrir conversaciones sobre la literatura, el territorio, la naturaleza y la relación de las personas con su entorno.



Entre los invitados nacionales están escritores como Mario Mendoza, Pablo Montoya, Sara Jaramillo Klinkert y Yolanda Reyes, quienes participarán en diferentes encuentros con los asistentes. También estarán la experta en biodiversidad Brigitte Baptiste y el biólogo Javier Cajiao Nieto, con espacios dedicados a temas relacionados con el territorio y la naturaleza.

La agenda también tendrá una importante presencia del periodismo. Yolanda Ruiz, María Elvira Samper, Claudia Palacios, Paola Herrera y Paula Bolívar harán parte de las conversaciones y actividades programadas durante la feria.

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A esto se suman espacios con figuras de las artes y el entretenimiento, como el guionista y productor Dago García, y las actrices y escritoras Chichila Navia y Viña Machado.

Ulibro también amplía su mirada hacia los nuevos formatos de comunicación. Conductores de pódcast y creadores de contenido como Juan Sebastián Camelo, del pódcast SerialMente, el abogado y cronista Víctor Cabezas y la experta en finanzas Sofía Rincón estarán en la programación.

Además de las presentaciones de libros, los visitantes podrán participar en talleres especializados, veladas de poesía y otras actividades pensadas para generar encuentros más cercanos entre autores y lectores. Una de las novedades de esta edición será una cena literaria, que tendrá como invitada a una de las escritoras participantes.

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La organización también plantea que estos espacios buscan ofrecer una alternativa frente al consumo permanente de contenidos digitales y recuperar el encuentro alrededor de los libros y la conversación.

Ulibro 2026 estará abierta al público desde este viernes 28 de agosto hasta el 6 de septiembre en Neomundo, con actividades dirigidas a públicos de diferentes edades y una agenda que combina literatura, cultura, periodismo, entretenimiento y formación.