Judicializado presunto responsable de homicidio ocurrido en taller de motos de Bucaramanga

Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brayan Alexis Garcés Oviedo, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de un homicidio ocurrido en el barrio San Francisco.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 18 de agosto, en un taller de motocicletas de este sector de la capital santandereana. Hasta el establecimiento habría llegado Garcés Oviedo, quien, según el material probatorio presentado por la Fiscalía, habría accionado un arma de fuego contra Jorge Luis Cristancho Solano, quien murió tras ser atacado a bala en un taller de motos.

Tras el ataque, el procesado habría intentado escapar del lugar a bordo de una motocicleta. Sin embargo, fue interceptado y capturado por uniformados de la Policía Nacional, quienes además incautaron un arma de fuego que quedó a disposición de las autoridades.

Tres homicidios con arma de fuego en Bucaramanga, Barrancabermeja y Floridablanca #MañanasBlu https://t.co/k62HcrFZOm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2026

La Fiscalía imputó a Garcés Oviedo los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.



Con la decisión judicial, el señalado deberá permanecer recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

Las autoridades precisaron que la medida de aseguramiento responde a los elementos materiales probatorios presentados durante la audiencia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el homicidio.