Ecopetrol cancela campaña de Workover en Campo Provincia por alteraciones de orden público

Ecopetrol anunció la cancelación de la campaña de Workover, o reacondicionamiento de pozos, en el Campo Provincia, ubicado en Sabana de Torres, Santander, debido a las alteraciones del orden público que se presentan desde hace más de dos semanas en el área de influencia.

De acuerdo con la empresa, las vías de hecho se concentran en el pozo Sabana 6 y son promovidas por un líder comunitario que exige la contratación de personas específicas para diferentes cargos. Ecopetrol aseguró que estas solicitudes no son viables, debido a que las vacantes ya fueron ocupadas mediante un proceso de selección adelantado por la empresa contratista Independence.

Según la compañía, las personas postuladas por el líder comunitario no superaron las pruebas técnicas establecidas dentro del proceso, en el que participaron candidatos de las zonas rurales y urbanas de Sabana de Torres.

Ecopetrol señaló que, junto con sus empresas aliadas y con el acompañamiento de autoridades locales, departamentales y nacionales, ha adelantado espacios de diálogo para buscar una solución. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado un acuerdo que permita levantar las protestas y garantizar las condiciones de seguridad y movilidad para continuar con las operaciones del taladro de Independence.



La salida de este equipo tendrá impactos económicos directos sobre trabajadores, contratistas, proveedores y sus familias. La empresa reportó que en julio de 2026 tenía 431 trabajadores con dedicación exclusiva a actividades contratadas por Ecopetrol en Sabana de Torres. De ellos, 72 fueron convocados al proceso de selección relacionado con las actividades.

La compañía también destacó el peso de la contratación local: el 100 % de la mano de obra no calificada correspondió a trabajadores del municipio, mientras que el 79 % de la mano de obra calificada también fue contratada localmente.

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A esto se suma el impacto sobre la economía de Sabana de Torres. Durante julio, las empresas aliadas de Ecopetrol contrataron bienes y servicios en el municipio por $6.117 millones, destinados a actividades como transporte, manejo de residuos, alquiler de maquinaria y equipos, mantenimiento, obras civiles, alimentación, alojamiento, combustibles y adquisición de diferentes insumos.

Uno de los efectos que más preocupa a mediano plazo es el posible impacto sobre el suministro de gas natural domiciliario. Ecopetrol advirtió que la suspensión de la campaña de Workover podría afectar la disponibilidad futura de producción de gas y generar restricciones en el servicio para habitantes de Sabana de Torres, Rionegro, Maracaibo y Simónica.

La empresa reiteró su llamado al diálogo y a utilizar las vías institucionales para encontrar una salida concertada que permita restablecer la movilidad, proteger el empleo local y garantizar la continuidad de las operaciones y del suministro de un servicio esencial como el gas natural.

