Videos: así registraron el atentado terrorista en Cúcuta

Un fuerte atentado terrorista sacudió a Cúcuta en las primeras horas de la madrugada de este sábado. La detonación de un camión cargado con explosivos cerca de una sede policial y una concurrida zona comercial dejó un saldo preliminar de diez personas lesionadas y graves daños materiales en la zona.

Al menos 10 heridos y afectación a la Fuerza Pública

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la detonación dejó al menos 10 personas heridas, entre las cuales se cuentan siete uniformados de la Policía Nacional y tres civiles. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica mientras las autoridades avanzan en la consolidación del balance oficial sobre su estado de salud.

Los videos de la tragedia

En redes sociales y grabaciones de ciudadanos se observa la magnitud del choque y los momentos de pánico posteriores a la explosión. Las imágenes muestran las llamas consumiendo los restos del vehículo en medio de la calle, una densa nube de humo acordonando el sector y decenas de residentes atónitos saliendo a las calles mientras arribaban las ambulancias y patrullas de policía.

Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la autoría del ataque y ubicar a los responsables de este grave hecho que vuelve a sembrar zozobra en la región de frontera.



Cierre vial y emergencia cerca de la Central de Abastos

El atentado ocurrió en inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander y a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), uno de los centros de acopio y comercio más concurridos de la ciudad.

Como medida de precaución, la Fuerza Pública ordenó el cierre total de las vías de acceso a la zona, al tiempo que unidades especializadas antiexplosivos y organismos de socorro inspeccionan el perímetro para descartar la presencia de otros dispositivos o riesgos adicionales para la comunidad.

