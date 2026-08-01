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Videos: así registraron el atentado terrorista en Cúcuta

El hecho dejó al menos 10 personas heridas, afectaciones en la Central de Abastos y mantiene restringida la movilidad en el sector.

Camión estacionada frente a una zona acordonada y un vehículo envuelto en llamas en una vía pública de noche.
La Policía custodia el perímetro acordonado en Cúcuta, donde un vehículo se observa envuelto en llamas tras la explosión registrada cerca de la sede de la Policía. De acuerdo con informes preliminares de las autoridades, el hecho dejó varias personas heridas y provocó un amplio despliegue de seguridad en la zona.
Foto: imágenes suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de ago, 2026

Un fuerte atentado terrorista sacudió a Cúcuta en las primeras horas de la madrugada de este sábado. La detonación de un camión cargado con explosivos cerca de una sede policial y una concurrida zona comercial dejó un saldo preliminar de diez personas lesionadas y graves daños materiales en la zona.

Al menos 10 heridos y afectación a la Fuerza Pública

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la detonación dejó al menos 10 personas heridas, entre las cuales se cuentan siete uniformados de la Policía Nacional y tres civiles. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica mientras las autoridades avanzan en la consolidación del balance oficial sobre su estado de salud.

Los videos de la tragedia

En redes sociales y grabaciones de ciudadanos se observa la magnitud del choque y los momentos de pánico posteriores a la explosión. Las imágenes muestran las llamas consumiendo los restos del vehículo en medio de la calle, una densa nube de humo acordonando el sector y decenas de residentes atónitos saliendo a las calles mientras arribaban las ambulancias y patrullas de policía.

Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la autoría del ataque y ubicar a los responsables de este grave hecho que vuelve a sembrar zozobra en la región de frontera.

Cierre vial y emergencia cerca de la Central de Abastos

El atentado ocurrió en inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander y a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), uno de los centros de acopio y comercio más concurridos de la ciudad.

Como medida de precaución, la Fuerza Pública ordenó el cierre total de las vías de acceso a la zona, al tiempo que unidades especializadas antiexplosivos y organismos de socorro inspeccionan el perímetro para descartar la presencia de otros dispositivos o riesgos adicionales para la comunidad.

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