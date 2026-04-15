Yormay completa nueve días secuestrado en Norte de Santander: ONU pide su liberación

El pronunciamiento lo hizo Carlos de la Torre, representante adjunto encargado de ONU Derechos Humanos en Colombia, quien alertó sobre el caso y la situación de los menores en esta zona.

“Hoy, Yormay Sebastián Contreras, de 16 años, cumple 9 días de haber sido privado de libertad de manera forzada por un grupo armado no estatal en Norte de Santander”, señaló.

Desde la ONU exigieron su liberación inmediata. “Urgimos a los grupos armados no estatales a entregar a Yormay de manera inmediata, sano y salvo, y respetando todos sus derechos humanos”, agregó el funcionario.

También hizo un llamado frente a la protección de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia. “Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos de la población civil, particularmente de los niños y niñas”, indicó De la Torre.



Finalmente, expresó su respaldo a las familias que buscan el regreso de menores secuestrados o reclutados en la región del Catatumbo.

“Nos unimos a las madres del Catatumbo en sus esfuerzos para recuperar a Yormay, así como a todos los niños y niñas que han sido privados de libertad o reclutados en el Catatumbo de manera forzada”, concluyó.