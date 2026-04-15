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Yormay completa nueve días secuestrado en Norte de Santander: ONU pide su liberación

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia pidió la liberación inmediata de Yormay Sebastián Contreras, un joven de 16 años que fue secuestrado por un grupo armado en Norte de Santander

ONU.
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

El pronunciamiento lo hizo Carlos de la Torre, representante adjunto encargado de ONU Derechos Humanos en Colombia, quien alertó sobre el caso y la situación de los menores en esta zona.

“Hoy, Yormay Sebastián Contreras, de 16 años, cumple 9 días de haber sido privado de libertad de manera forzada por un grupo armado no estatal en Norte de Santander”, señaló.

Desde la ONU exigieron su liberación inmediata. “Urgimos a los grupos armados no estatales a entregar a Yormay de manera inmediata, sano y salvo, y respetando todos sus derechos humanos”, agregó el funcionario.

También hizo un llamado frente a la protección de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia. “Llamamos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos de la población civil, particularmente de los niños y niñas”, indicó De la Torre.

Finalmente, expresó su respaldo a las familias que buscan el regreso de menores secuestrados o reclutados en la región del Catatumbo.

“Nos unimos a las madres del Catatumbo en sus esfuerzos para recuperar a Yormay, así como a todos los niños y niñas que han sido privados de libertad o reclutados en el Catatumbo de manera forzada”, concluyó.

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