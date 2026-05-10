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A tres semanas de las elecciones, así está el panorama: Sala de Prensa Blu, programa del 10 de mayo

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 3 de mayo de 2026

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de may, 2026

En Sala de Prensa del domingo 10 de mayo de 2026, el análisis se centra en el estado comatoso del sistema de salud, el impacto de las encuestas a tres semanas de las elecciones y la alerta global por el brote de hantavirus. Asimismo, el programa rinde un sentido homenaje al legado político de Germán Vargas Lleras.

  • Gabriel Cifuentes: Politólogo que desglosa el impacto de las recientes encuestas en las estrategias de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
  • Dr. Ramón Abel Castaño: Experto en salud pública que califica como estado comatoso la situación actual del sistema sanitario colombiano.
  • Dr. Hugo Pizzi: Infectólogo que explica la variante andina del hantavirus tras el brote detectado en un crucero de lujo.
  • Luis Felipe Henao: Exministro que recuerda el legado de ejecución y disciplina del Dr. Germán Vargas Lleras.
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