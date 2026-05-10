A tres semanas de las elecciones, así está el panorama: Sala de Prensa Blu, programa del 10 de mayo

En Sala de Prensa del domingo 10 de mayo de 2026, el análisis se centra en el estado comatoso del sistema de salud, el impacto de las encuestas a tres semanas de las elecciones y la alerta global por el brote de hantavirus. Asimismo, el programa rinde un sentido homenaje al legado político de Germán Vargas Lleras.

Gabriel Cifuentes: Politólogo que desglosa el impacto de las recientes encuestas en las estrategias de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Politólogo que desglosa el impacto de las recientes encuestas en las estrategias de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Dr. Ramón Abel Castaño: Experto en salud pública que califica como estado comatoso la situación actual del sistema sanitario colombiano.

Experto en salud pública que califica como estado comatoso la situación actual del sistema sanitario colombiano. Dr. Hugo Pizzi : Infectólogo que explica la variante andina del hantavirus tras el brote detectado en un crucero de lujo.

: Infectólogo que explica la variante andina del hantavirus tras el brote detectado en un crucero de lujo. Luis Felipe Henao: Exministro que recuerda el legado de ejecución y disciplina del Dr. Germán Vargas Lleras.