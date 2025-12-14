Cómo de película, la 'fuga' de María Corina Machado: Sala de Prensa Blu, programa 14 de diciembre

Sala de Prensa de este domingo 14 de diciembre abordó algunos de los hechos más relevantes de la agenda internacional y política, con análisis y testimonios que ayudan a entender el momento que vive la región y el país.

• Lawrence Gumbiner, analista internacional y exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, analizó la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, el operativo que permitió su salida de Venezuela y las implicaciones de la creciente presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro. Explicó cómo este escenario puede marcar un punto de inflexión en la crisis venezolana.

• Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial y exministro de Defensa, compartió su diagnóstico sobre los principales problemas de seguridad, salud y empleo en las regiones de Colombia. Además, planteó la necesidad de una gran unión de sectores pro-democráticos y propuso una consulta popular como mecanismo para definir un proyecto común de cara a las elecciones de 2026.

• Pedro Viveros, analista político, se refirió a las tensiones internas del Gobierno Nacional, las denuncias públicas de ineficiencia y falta de transparencia, y advirtió que la gestión y la confianza institucional serán temas centrales en la próxima contienda electoral.



• Brian Stern, jefe de la organización Grey Bull Rescue, en un reporte de Juan Camilo Merlano, entregó detalles de la compleja operación de alto riesgo que permitió sacar a María Corina Machado de Venezuela. Reveló por qué se evitó el paso por Colombia y las preocupaciones existentes frente a la postura del gobierno de Gustavo Petro.

