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María Corina Machado regresa a Venezuela: Sala de Prensa Blu, 25 de octubre de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 25 de octubre de 2026

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Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

Este domingo, 25 de octubre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

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  • Elecciones presidenciales en Brasil: Análisis del balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, la polarización política y sus implicaciones para la región
  • Cambio en el Ministerio del Interior de Colombia: Discusión sobre la salida de Rodrigo Lara, la llegada de Alejandro Ordóñez y los retos para impulsar la agenda en el Congreso
  • Regreso de María Corina Machado a Venezuela: Cobertura sobre la llegada de la líder opositora tras diez meses en el exterior y las repercusiones en la transición política venezolana
  • Ajuste y rescate fiscal: Evaluación de los recortes en el presupuesto nacional y la ley de emergencia fiscal para contrarrestar el déficit económico
  • Estrategia de comunicación y "batalla cultural" del Gobierno: Debate sobre el estilo comunicativo del presidente Abelardo de la Espriella y el impacto de su agenda ideológica
  • Premios Macondo al cine colombiano: Presentación de la 12.ª edición de la gala de premiación cinematográfica celebrada en la ciudad de Cali

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