María Corina Machado regresa a Venezuela: Sala de Prensa Blu, 25 de octubre de 2026

Este domingo, 25 de octubre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:

Elecciones presidenciales en Brasil: Análisis del balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, la polarización política y sus implicaciones para la región

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Debate sobre el estilo comunicativo del presidente Abelardo de la Espriella y el impacto de su agenda ideológica Premios Macondo al cine colombiano: Presentación de la 12.ª edición de la gala de premiación cinematográfica celebrada en la ciudad de Cali