Paloma Valencia repunta en encuestas a Elecciones: Sala de Prensa Blu, programa del 22 de marzo

Sala de Prensa del domingo 12 de abril de 2026 abordó la coyuntura política, económica y judicial del país, junto con el contexto internacional y cultural que marca la agenda.



Pedro Viveros, analista político, analizó los resultados de la encuesta Atlas Intel y el ascenso de Paloma Valencia, junto a las estrategias de los candidatos rumbo a una eventual segunda vuelta.

analizó los resultados de la encuesta Atlas Intel y el ascenso de Paloma Valencia, junto a las estrategias de los candidatos rumbo a una eventual segunda vuelta. Fernando Trejos, experto en seguridad y justicia , abordó el escándalo de las parrandas en la cárcel de Itagüí y cuestionó la corrupción estructural del INPEC y los alcances de la Paz Total.

, abordó el escándalo de las parrandas en la cárcel de Itagüí y cuestionó la corrupción estructural del INPEC y los alcances de la Paz Total. Alejandro Farah, académico , explicó los avances de la misión Artemis 2 y el potencial de recursos como el Helio-3 en la exploración espacial.

, explicó los avances de la misión Artemis 2 y el potencial de recursos como el Helio-3 en la exploración espacial. Carlos Patiño, internacionalista, analizó la tensión entre Irán y Estados Unidos, así como el impacto de la retórica política en el escenario geopolítico global.

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