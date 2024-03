Presidente Petro y el sistema electoral de Colombia: Sala De Prensa Blu, 10 de marzo de 2024

El domingo, 10 de marzo, en Sala De Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, estuvo el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo, quien habló sobre las declaraciones del presidente Petro por sistema electoral colombiano y respondió si este es proclive al fraude.

"Conozco el proceso electoral colombiano desde el 2002. En esa época fueron mis primeras tareas de controlar el proceso electoral y la Registraduría desde la Procuraduría y, en ese momento, nos dimos cuenta desde la Procuraduría que el sistema tenía muchas falencias, tenía muchas debilidades y derivadas muchas de que no había ninguna autoridad que vigilara, como se organizaban y como se hacían las elecciones", indicó.

El analista político, columnista y académico Pedro Medellín quien habló sobre las marchas que se presentaron contra el presidente Gustavo Petro.

“Electoralmente esto lo que muestra es la fuerza electoral de un sector que no está de acuerdo o que no ve con agrado el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que son personas que van a votar unos por el partido liberal o conservador, otros que eran del Pacto Histórico que ya no están”, afirmó.

La Mujer Cafam 2024, Nadia Sánchez, diálogo del premio y de su labor para brindar oportunidades a las personas.

"Cuando conoces esa realidad , nos damos cuenta que las niñas repiten los patrones y títulos de pobreza que sus mamás han tenido que enfrentar, entonces parte de eso ha sido que nosotras lleguemos con herramientas y oportunidades", contó

El analista político de Blu Radio y Noticias Caracol Pedro Viveros conversó de las marchas contra el presidente Gustavo Petro.

"Hay una gente que le está diciendo al presidente que las reformas que están haciendo son unas reformas que necesita el país, pero no son como él las está cocinando en el parlamento colombiano", señaló.

Por último, el cinefanático Luis Carlos Rueda dio detalles de los Premios Óscar y de las películas nominadas.

