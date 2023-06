Siguen las críticas al Gobierno Petro: Sala De Prensa Blu, programa completo, junio18

El domingo, 18 de junio, en Sala De Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, estuvo Elisabeth Ungar, analista política, para hablar del caso del coronel Óscar Dávila en medio de lo ocurrido con Laura Sarabia y Armando Benedetti.

"Tanto el presidente, como Laura, usaron una explicación similar y es que ambos sostienen que ningunos de los dos ha tenido una cifra similar en su vida. Es como si ambos comunicados los hubiese redactado una misma persona", dijo Elisabeth Ungar

En el mismo sentido, Juan Carlos Botero, escritor y analista, pasó por Blu Radio, para dar su opinión sobre del Gobierno del presidente Gustavo Petro y toda la situación de Laura Sarabia y Armando Benedetti: "El temperamento y carácter del presidente han demostrado desafortunadamente que no tiene esa disponibilidad de dejarse asesorar".

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, se refirió a la agenda de reformas del Gobierno.

"El Gobierno concentró todos los esfuerzos en las llamadas reformas sociales y el resto las mandó a un segundo plano lo que está sacrificando el resto de reformas", afirmó el senador Ávila.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, habló sobre el panorama legislativo en Colombia: "Es una legislatura difícil de definir, pero yo diría que hay un Gobierno que no tiene límites para aprobar sus proyectos".

Edgar Niño, docente investigador de la Universidad de Pamplona, se conectó para hablar sobre la inauguración de un puente en Tibú, Norte de Santander, por parte de disidencias de las Farc en alianza con el ELN.

"Aquí lo que tenemos es unas reglas del juego que en otras regiones no entienden, pero nosotros sí. Acá no se hace nada si los grupos al margen de la ley no lo permiten", aseguró Edgar Niño.

El representante Heráclito Landinez,se pronunció acerca de la agenda legislativa durante este primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro: "Hemos avanzado mucho y eso significa que se tendrá continuidad en la próxima legislatura que empieza el 20 de julio".

