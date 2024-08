Acemi: "El 2024 ha sido el peor para el sistema de salud en toda su historia"

Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, advirtió que el país podría cerrar el año con un déficit de 2.3 billones de pesos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el gobierno destina para la atención de cada paciente. Acemi estima que el déficit total del sistema de salud podría llegar a los 5.8 billones de pesos al final del año, lo que podría representar hasta el 1.5 % del PIB del país, constituyendo una de las mayores crisis presupuestales en la historia reciente.

Acemi sostiene que este año podría cerrar con el mayor déficit financiero en la historia del sistema de salud colombiano, lo que se traduciría en una falta de recursos críticos para la atención de los pacientes y el funcionamiento adecuado de los servicios de salud. La preocupación radica en cómo este desfase presupuestario impactará la capacidad del sistema para proporcionar atención médica y asegurar la continuidad de tratamientos esenciales.

Por otro lado, Acemi advierte que, si el panorama no cambia, en 2025 el sistema de salud podría enfrentar un déficit aún mayor, de hasta 3.6 billones de pesos. Esta situación plantea serios desafíos para el futuro del sistema de salud colombiano y para los pacientes que dependen de un suministro constante de medicamentos y atención adecuada.

Además, Acemi ha declarado que no conoce el documento de la reforma a la salud que el gobierno pretende presentar en las próximas semanas. En respuesta, el ministro de Salud desmintió estas afirmaciones, señalando que el documento cuenta con la firma de la entidad. "No pueden faltar a la palabra, no se puede mentir ante la opinión pública", declaró Guillermo Alfonso Jaramillo.

Otra de las problemáticas que enfrenta el sistema de salud es la crisis de desabastecimiento de medicamentos que afecta a pacientes de alto costo. Según el último reporte del Invima, en agosto de 2024 se identificaron 15 medicamentos desabastecidos, incluyendo aquellos esenciales para tratar condiciones como la epilepsia. Además, hay 8 medicamentos en riesgo de desabastecimiento, lo que ha generado creciente preocupación entre los pacientes y sus representantes.

Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, expresó su descontento, afirmando que, a pesar de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Salud, el problema persiste sin una solución a la vista. La falta de medicamentos representa un desafío significativo para aquellos que dependen de tratamientos continuos para condiciones graves.

La crisis de abastecimiento también ha sido amplificada por recientes denuncias en los medios. La Superintendencia de Salud publicó un video en el que se muestra que la distribuidora Audifarma no estaba cumpliendo con la entrega de algunos medicamentos. En respuesta, Audifarma emitió un comunicado señalando que el sistema de salud enfrenta una de las mayores crisis de su historia debido a la escasez de recursos, negando la existencia de una estrategia para restringir la entrega de medicamentos.