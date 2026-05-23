Advierten importante riesgo a colombianos: esto le pasa por desayunar con café y pan todos los días

Para millones de colombianos, la jornada no arranca sin un buen café acompañado de su respectivo pan. Esta es, sin duda, una de las costumbres más arraigadas en el país debido a su rapidez y economía. Sin embargo, expertos en nutrición han puesto el ‘grito en el cielo’ por los riesgos que implica mantener esta rutina a diario, especialmente cuando se abusa de las harinas refinadas y los azúcares.

No se trata de satanizar estos alimentos, sino de entender cómo afectan al organismo cuando se convierten en la única opción durante la mañana.

De acuerdo con lo revelado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, la primera comida del día debe aportar fibra, proteínas y grasas saludables para sostener la energía. Limitar el desayuno a una taza de café con pan blanco o bollería industrial genera un vacío nutricional que el cuerpo empieza a cobrar mucho antes de lo que se piensa, afectando directamente el rendimiento diario y la salud metabólica.

Picos de azúcar y hambre: efectos de desayunar solo café y pan

El principal problema de este desayuno tradicional radica en la calidad de los carbohidratos que se consumen. El pan blanco y otros productos de pastelería están elaborados con harinas refinadas que el cuerpo absorbe rápidamente, provocando un impacto negativo en el organismo:

Se genera un aumento acelerado de glucosa en la sangre seguido de una caída abrupta.

Ese bajón produce más hambre, cansancio generalizado y antojos incontrolables.

La falta de fibra reduce la sensación de saciedad, lo que favorece el consumo excesivo de comida durante el resto del día, según explica la Clínica Mayo.

Además, la energía que aporta la cafeína resulta temporal. Al no contar con el respaldo de proteínas ni grasas saludables, el cuerpo experimenta fatiga, irritabilidad y una necesidad urgente de “picar” algo antes del mediodía.

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Exceso de azúcar en el desayuno podría favorecer aumento de peso

El consumo frecuente de panes dulces, donas y otros productos de bollería no solo afecta los niveles de energía, sino que también tiene repercusiones a largo plazo. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) advierte que una dieta rica en azúcares refinados y grasas saturadas está directamente vinculada con la obesidad y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. A esto se suman posibles problemas digestivos, como acidez, reflujo o estreñimiento, debido a la baja ingesta de fibra.

Cómo hacer más saludable el desayuno de café y pan

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La buena noticia es que el café, por sí solo, tiene propiedades positivas para la salud cardiovascular si se consume con moderación. Para no renunciar a este placer matutino, los nutriólogos recomiendan aplicar los siguientes ajustes: