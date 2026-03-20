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Blu Radio  / Salud  / Alerta por escasez de medicamentos para TDAH y trastornos mentales en Colombia

Alerta por escasez de medicamentos para TDAH y trastornos mentales en Colombia

Psiquiatras advierten dificultades persistentes para acceder a fármacos como metilfenidato, antidepresivos y antipsicóticos, lo que podría generar recaídas y agravamiento de síntomas en pacientes; señalan problemas en producción, registros sanitarios y entrega por parte de EPS.

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