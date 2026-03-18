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Blu Radio  / Salud  / “El acetaminofén no es una vitamina”: toxicólogo por uso sin control del medicamento en reto viral

“El acetaminofén no es una vitamina”: toxicólogo por uso sin control del medicamento en reto viral

Uno de los mayores riesgos de este reto es que las manifestaciones de toxicidad no aparecen de forma inmediata.

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