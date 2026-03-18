“El acetaminofén no es una vitamina”: toxicólogo por uso sin control del medicamento en reto viral

La reciente difusión de un reto viral en redes sociales que incentiva el consumo excesivo de acetaminofén ha encendido las alarmas entre las autoridades de salud.

El doctor Jorge Marín, especialista en toxicología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, advirtió en Mañanas Blu que existe un "concepto erróneo" sobre este medicamento, pues su fácil adquisición lleva a las personas a pensar que es inocuo, cuando en realidad es la principal causa de falla hepática fulminante en el hemisferio occidental



El peligro de los síntomas "silenciosos"

Uno de los mayores riesgos de este reto viral es que las manifestaciones de toxicidad no aparecen de forma inmediata. Según el experto, un paciente puede estar asintomático hasta por 24 horas antes de presentar náuseas, vómito, mareo o dolor abdominal. Sin embargo, el daño interno puede ser severo:

“El hígado se empieza a inflamar, hacen una hepatitis y finalmente pueden terminar en una falla hepática. Adicionalmente, al riñón le pasa lo mismo”, dijo Marín.

Le puede interesar: Nueva investigación revela si tomar acetaminofén en embarazo eleva riesgo de autismo en niños



Una señal de alarma crítica es la ictericia (coloración amarilla en ojos y piel). El doctor Marín enfatizó que si alguien participa en este tipo de desafíos y presenta este síntoma, debe acudir a urgencias de inmediato:

“Si alguien hizo este reto y se pone amarillo, hay que consultar inmediatamente porque está haciendo una hepatitis tóxica”, enfatizó.



¿Cómo identificar si un menor participó en el reto?

Para los padres de familia, la identificación puede ser difícil, debido a que no existe un síntoma único o "clásico" de esta intoxicación. No obstante, el doctor recomienda estar alerta ante cualquier cambio agudo en la conducta, alteraciones neurológicas, vómitos constantes o dolores abdominales repentinos.

“La sospecha grande: está extraño, tiene alteración neurológica, está con vómito constante”, señaló el especialista como puntos clave de observación.



Dosis máximas y realidad hospitalaria

Aunque la Asociación Colombiana de Toxicología aún no ha reportado casos confirmados vinculados directamente al reto viral en el país, la situación por uso inadecuado ya es crítica.

Publicidad

“Esta semana solamente hemos tenido cuatro pacientes intoxicados gravemente con acetaminofén. En una paciente estamos mirando si realmente cumple criterios para llevar a trasplante”, reveló Marín.

Para evitar tragedias, el experto recordó las dosis límites para adultos:

-No superar los 3 gramos al día ( máximo 6 tabletas de 500mg).

Publicidad

-No tomar más de 1 gramo cada 8 horas.

En el caso de los niños, las dosis deben ser estrictamente calculada, según su peso y siguiendo las instrucciones del médico o el inserto del producto.

Finalmente, el especialista fue enfático en que el acetaminofén debe tratarse con respeto:

“El acetaminofén no es una vitamina, es un medicamento muy bueno, pero genera gran toxicidad” si se usa de manera inadecuada .

Escuche la entrevista: