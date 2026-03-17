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Blu Radio  / Salud  / Defensoría hace duro llamado a Nueva EPS tras muerte de joven con leucemia: no recibió medicamentos

Defensoría hace duro llamado a Nueva EPS tras muerte de joven con leucemia: no recibió medicamentos

La entidad advirtió que el caso evidencia fallas estructurales en la entrega de medicamentos y reiteró que las demoras en tratamientos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte

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