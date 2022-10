Amazonas está perdiendo la batalla contra el coronavirus, según concejal Hilal Hayssam

En el departamento de Amazonas la situación para evitar la propagación del coronavirus a lo largo del territorio se ha vuelto incontrolable, de acuerdo con el rápido incremento de contagios y con las afirmaciones de las autoridades locales.

Desde Tabatinga, uno de los municipios de Brasil que ha presentado hasta el momento 292 casos de coronavirus y 32 personas muertas porque no superaron el COVID-19, BLU Radio consultó al concejal Hilal Hayssam.

Este hizo un llamado a que la triple frontera trabaje unida so pena de perder un gran porcentaje de su población. Teniendo presente que Tabatinga y Leticia se encuentran muy cerca de Santa Rosa, Perú, donde ha habido 27 contagios reportados y cuatro muertes por el coronavirus.

Además que, en la región no hay salas de cuidados intensivos, no hay oxígeno y ni medicamentos, y la comunidad indígena no atiende a las recomendaciones para la contingencia del virus.

Según el dirigente político, la gente se está enfermando y muriendo en casa, por falta de médicos y mejoras en el servicio de salud, tanto en su ciudad, como en los territorios vecinos.

“La tendencia infelizmente es a empeorar, no es lo que yo quiero, pero uno va mirando que los números van creciendo. Tuvimos un episodio de falta de oxígeno y ya lo solucionamos, aunque no es suficiente”, relató Hayssam.

“Sabemos que en Manaos, capital del Amazonas en Brasil, no están soportando su demanda. Hay gente que está muriendo por falta de salas y en Tabatinga no es diferente. Acá no tenemos la cantidad suficiente de respiradores. Estamos enfermando en casa, estamos tendidos y en cama. Además, no hay medicamentos, estos remedios están faltando, la situación es bien delicada”, afirmó el concejal sobre la situación de su localidad.

El parlamentario insistió en que tanto las autoridades como los ciudadanos deben trabajar unidos en la frontera para ganarle a la pandemia, porque si lo hacen de manera individual no podrán combatir el coronavirus.