Autoridades en Antioquia alertan sobre venta de pruebas falsas para detectar COVID-19

La Gobernación de Antioquia alertó sobre la venta de pruebas rápidas que supuestamente detectan el coronavirus y que se estarían comercializando en internet en la ciudad de Medellín.

Estas pruebas, además de que no detectan el COVID-19, podrían representar un riesgo para el conteo y control de la epidemia por parte del Instituto Nacional de Salud.

Publicidad

Estas pruebas de sangre, explica la infectóloga María Angélica Maya, no detectan el virus, sino los anticuerpos que se producen en reacción al virus. Esta es la principal razón por la que los resultados de la prueba casera son engañosos.

“Yo puedo tener el virus y el resultado salir negativo, porque en una fase inicial del virus yo no he producido defensas contra este. Si me hago la prueba en esa fase, la prueba saldrá negativa, pero no significa que no tenga coronavirus”, dice la infectóloga.

Por esto, las autoridades y expertos en epidemias recomiendan no comprar estas pruebas,

en caso de presentar algún síntoma o sospecha, acudir a las autoridades de salud oficiales.

Vea aquí: Organismo internacional donará equipos a Colombia para detectar COVID-19

Publicidad

Recordemos que solo el Instituto Nacional de Salud, a través de las secretarías de salud municipales, está autorizado para realizar toma de muestras y procesar las pruebas para la detección del COVID-19 en el país.