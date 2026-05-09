Brote de hantavirus en vuelo KLM genera preocupación internacional: monitorean estado de pasajeros

La alerta sanitaria por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha generado un temor generalizado y es que ya ha empezado a sentirse fuera del barco. Recientemente, autoridades de Italia activaron protocolos de vigilancia sobre varios pasajeros que viajaron en un vuelo KLM con conexión hacia Roma, luego de que en la aeronave coincidiera una mujer que luego falleció en Johannesburgo debido a la enfermedad.

Si bien el contacto fue breve, las autoridades han aplicado máxima precaución, pues se reportaron cuatro pasajeros que fueron remitidos a las regiones de Calabria, Campania, Toscana y Véneto, donde se encuentran en seguimiento médico.



Brote de hantavirus en vuelo KLM activa vigilancia sanitaria

Uno de los casos que más ha despertado preocupación es el que ocurre en Campania. Allí, una persona tuvo contacto previo con la mujer fallecida, será sometida a exámenes para determinar contagio y en caso de presentarse, se revisará el nivel de evolución de la enfermedad.

Por su parte, en Toscana, también activaron protocolos de control. Una mujer se encuentra en Florencia, permanece en cuarentena preventiva mientras se lleva a cabo el monitoreo médico. De acuerdo con el reporte oficial, el contacto ocurrió durante el embarque y no habría sido prolongado. Pese a ello, se ha decidido mantener la vigilancia durante el periodo de incubación.

Las autoridades sanitarias italianas insisten en que el seguimiento no obedece a un brote masivo, sino a una medida preventiva frente a un virus que exige control oportuno.



Hantavirus. Foto: AFP

¿Cómo se encuentran los pasajeros del vuelo KLM? Están bajo monitoreo

El Ministerio de Salud italiano recordó que, de acuerdo a las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el riesgo de la población global sigue siendo bajo y muy bajo en Europa.

De hecho, en Calabria, otro pasajero localizado por las autoridades sigue aislado de manera preventiva. Por el momento no presenta síntomas, pero sigue bajo observación médica en su residencia.

Publicidad

La vigilancia también alcanzó a Cataluña, donde una mujer que no había sido detectada inicialmente —porque cambió de asiento durante el vuelo— fue ubicada y hospitalizada en cuarentena. Tampoco presenta síntomas.



Brote en el MV Hondius mantiene alerta en Tenerife

Mientras tanto, el foco principal sigue en Tenerife, donde está previsto el desembarco de los 117 pasajeros del MV Hondius. La operación se hará bajo un corredor sanitario aislado, con vehículos sellados y sin contacto con la población local.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió calma y aseguró que “esto no es otro COVID-19”.