Cambian los precios de 500 medicamentos muy utilizados: esto es lo máximo que van a costar

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) dio a conocer la actualización de los precios máximos correspondientes a más de 500 medicamentos en el país. Esta medida modifica los valores de tratamientos utilizados para enfermedades de alto costo, como cáncer, VIH, diabetes, anticoncepción y otras condiciones que tienen impacto dentro del sistema de salud.

La decisión fue establecida en la Circular 000022 de 2026, expedida el 19 de junio, y representa una de las revisiones más amplias de los últimos años en materia de regulación farmacéutica. De acuerdo con el documento, se incorporaron 33 nuevos mercados farmacéuticos al régimen de control directo, mientras que cambiaron los topes de 528 mercados que ya contaban con regulación.

La Comisión explicó que los nuevos precios fueron calculados según la metodología establecida en la Circular 18 de 2024, tomando como referencia valores nacionales e internacionales. Ante esto, el precio máximo de venta se determinará teniendo en cuenta el menor valor entre el Precio de Referencia Internacional y el Precio de Referencia Nacional.

Frente a esto, la entidad indicó que la actualización busca generar mayor eficiencia en el gasto público y controlar los costos de medicamentos que representan una carga importante para el sistema de salud del país.



Incautación de medicamentos Foto: Suministrada

Medicamentos que ingresan por primera vez al control de precios

Dentro de los nuevos medicamentos incluidos en el control directo aparecen varios tratamientos de alto costo utilizados por pacientes con enfermedades complejas.

Publicidad

Uno de los valores más elevados corresponde a la combinación de Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, utilizada para tratar la fibrosis quística, cuyo precio máximo quedó establecido en $68.416.128,85 por kit de tratamiento de 28 días.

Por otro lado, también aparecen medicamentos usados en oncología y enfermedades poco frecuentes, como Inotuzumab Ozogamicina, con un valor máximo de $36.236.317,96 por miligramo, y Vosoritida, destinada a trastornos del crecimiento, con un tope de $5.813.155,97 por miligramo.

Para los tratamientos contra el cáncer también se fijaron novedades en los valores de medicamentos como Abemaciclib, Cabozantinib, Atezolizumab, Avelumab, Lenvatinib, Regorafenib y Ofatumumab.

Publicidad

En pacientes con VIH, la regulación incluyó combinaciones como Dolutegravir más Lamivudina y Emtricitabina más Tenofovir Alafenamida, con nuevos precios máximos por miligramo.

Anticonceptivos y medicamentos para diabetes tendrán nuevos topes

La actualización no solamente se concentró en medicamentos de alto costo. La Comisión también revisó algunos productos de uso frecuente por la ciudadanía, entre ellos anticonceptivos, tratamientos para diabetes y otros medicamentos utilizados de manera habitual.

Entre los anticonceptivos ajustados aparecen combinaciones hormonales y dispositivos intrauterinos con Levonorgestrel. En este grupo, el implante intrauterino de 19,5 mg quedó con un precio máximo de $401.641,71, mientras que otras referencias quedaron por debajo de ese valor.

En medicamentos para diabetes tipo 2, la Empagliflozina tendrá un precio máximo de $222,01 por miligramo y la Dapagliflozina quedó en $289,60 por miligramo.

Ibuprofeno tendrá cambios en el precio

La Comisión además revisó el costo del Ibuprofeno inyectable, el cual después de una nueva referencia internacional quedó establecido en $25.107,09 por miligramo.

Publicidad

Adicionalmente, el valor de la Talidomida actualizó su precio debido a problemas de abastecimiento, dejando un máximo de $38,37 por miligramo.

Debido a esta circular, el Gobierno tendrá mayor control sobre cientos de medicamentos adquiridos por las EPS, hospitales y clínicas, con la intención de reducir presiones sobre el gasto farmacéutico y regular tratamientos esenciales para miles de pacientes en el país.