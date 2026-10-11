Cáncer de mama en Colombia: la importancia de conocer su cuerpo para identificar señales de alerta

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de salud para las mujeres en Colombia. Cada año se diagnostican cerca de 17.000 nuevos casos y alrededor de 5.000 mujeres fallecen por esta enfermedad, de acuerdo con cifras compartidas por la Fundación Alma Rosa. Ante este panorama, la prevención, los controles médicos y el reconocimiento de los cambios en el cuerpo son fundamentales para favorecer un diagnóstico oportuno.

Según los datos de la fundación, el cáncer de mama representa el 28 % de los nuevos casos de cáncer diagnosticados en mujeres en el país. Aunque entre el 5 % y el 10 % de los casos se relacionan con factores hereditarios, la enfermedad puede afectar también a mujeres sin antecedentes familiares, por lo que conocer los factores de riesgo y mantener una rutina de cuidado resulta importante.

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La detección temprana puede cambiar el pronóstico. Cuando la enfermedad se identifica y se trata en sus etapas iniciales, las posibilidades de supervivencia pueden acercarse al 90 %, según las cifras citadas por la organización. Por eso, prestar atención a las señales del cuerpo y consultar ante cualquier cambio inusual son acciones que pueden contribuir a identificar la enfermedad a tiempo.

Una mujer lleva una cinta rosa, símbolo de la concientización sobre el cáncer de mama. Fotografía tomada de magnific.

¿Qué señales de alerta pueden indicar cáncer de mama?

La doctora Carolina Álvarez Tapias, mastóloga de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali, explica que detectar el cáncer de mama en etapas tempranas puede aumentar las posibilidades de éxito del tratamiento y, en algunos casos, evitar procedimientos más extensos.



Entre las señales que requieren valoración médica se encuentran la aparición de un bulto en el seno o la axila, los cambios en la piel de la mama, la retracción reciente del pezón y las secreciones espontáneas, especialmente si contienen sangre.

Sin embargo, la especialista advierte que no es necesario sentir dolor o palpar una masa para acudir a consulta. La mamografía puede detectar lesiones antes de que sean perceptibles mediante el tacto, por lo que los exámenes de detección y los controles médicos deben definirse según la edad, los antecedentes y el nivel de riesgo de cada mujer.

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En ese sentido, la autoexploración mamaria puede ayudar a reconocer las características habituales del cuerpo e identificar variaciones que ameriten una revisión profesional. No obstante, esta práctica no reemplaza la mamografía ni los controles recomendados por el personal de salud.

Autoexamen de mama: una práctica de autocuidado

La Fundación Alma Rosa impulsa la campaña 'Tócate y salva tu vida', con la que busca promover el reconocimiento del cuerpo y reducir las barreras que dificultan el diagnóstico oportuno.

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Lina Hinestroza, directora de la fundación, señala que la exploración mamaria debe asumirse como una herramienta de autocuidado y no como un motivo de temor. El proceso incluye observar los senos frente a un espejo para identificar cambios visibles y palpar suavemente las mamas y las axilas, prestando atención a posibles endurecimientos u otras variaciones.

La recomendación es conocer cómo se ven y se sienten normalmente los senos para reconocer cambios nuevos. Si se identifica alguna señal inusual, es importante solicitar una valoración médica sin esperar a que aparezca dolor o a que la alteración desaparezca por sí sola.

A pesar de estas recomendaciones, existen factores que pueden retrasar la consulta, como el miedo a recibir un diagnóstico, las responsabilidades familiares, la falta de tiempo, las dificultades para conseguir una cita o la falsa percepción de que no hay riesgo cuando no existen antecedentes familiares.

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Frente a estas barreras, la doctora Álvarez insiste en la importancia de promover una cultura de prevención basada en la información y el acompañamiento. “Cuidarse es una necesidad, y no tienen que esperar a sentirse enfermas para hacerlo”, afirma.

Hidratación corporal y reconocimiento del cuerpo

Dentro de las iniciativas para fomentar el autocuidado, ISDIN Woman propone aprovechar la rutina diaria de hidratación corporal, por ejemplo, después de la ducha, como un espacio para prestar atención a los cambios del cuerpo.

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La marca plantea que el uso de cremas o aceites corporales puede facilitar el deslizamiento de las manos durante la exploración de la piel.

En esta línea, la compañía presenta su producto ISDIN Woman Body Oil como parte de una rutina de cuidado corporal que busca acompañar a las mujeres en las diferentes etapas de la vida.

Además, mediante su iniciativa 'Juntas', ISDIN acompaña a la Fundación Alma Rosa desde 2023. Según la información suministrada por las organizaciones, los aportes de esta alianza superan los 44 millones de pesos y se han destinado a actividades, congresos y donaciones de productos.

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El llamado de los especialistas es a no dejar la salud para después. Conocer el propio cuerpo, reconocer las señales de alerta y mantener los controles médicos recomendados son acciones complementarias que pueden favorecer la detección temprana. Ante cualquier cambio sospechoso, consultar oportunamente permite recibir una valoración profesional y determinar los pasos que deben seguirse.