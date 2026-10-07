Más de 17.000 nuevos casos de cáncer de mama se registran cada año en Colombia

El cáncer de mama continúa siendo el cáncer más frecuente entre las mujeres en Colombia. De acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo, cada año se diagnostican más de 17.000 nuevos casos y se registran cerca de 4.400 muertes asociadas a esta enfermedad.

Desde la Liga Colombiana Contra el Cáncer señalan que uno de los principales retos está en lograr que los casos sean detectados de manera oportuna, teniendo en cuenta que cada vez son más jóvenes las mujeres que reciben este diagnóstico.

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Marcela Forero, directora social de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, explicó que las mujeres menores de 50 años también deben consultar al médico y, cuando sea necesario, realizarse los exámenes correspondientes.

La organización también advierte que persisten barreras relacionadas con el acceso a la tecnología, la información y las autorizaciones para realizar los procedimientos, lo que puede retrasar el diagnóstico y el seguimiento de las pacientes.



En este contexto, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y Estée Lauder Companies lanzaron una nueva etapa de la campaña “Toma Tu Lugar”, una iniciativa que busca acercar información y servicios de detección a mujeres en diferentes territorios del país.

Durante los últimos años, la alianza ha permitido tamizar a 1.095 mujeres. De ellas, el 15 % presentó hallazgos que requerían seguimiento y el 80 % de las mujeres con estos resultados fue remitida a la ruta de atención. La campaña ha tenido presencia en 27 departamentos.

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La estrategia cuenta, además, con una unidad móvil equipada con un mamógrafo portátil, que continuará recorriendo diferentes territorios para acercar estos servicios a comunidades con dificultades de acceso.

Desde la Liga hacen un llamado a las mujeres a conocer su cuerpo, consultar ante cualquier cambio y acudir al médico para determinar los exámenes que necesitan.