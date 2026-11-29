El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de un producto que se presenta como ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL, utilizado para tratar molestias articulares y musculares. De acuerdo con la entidad, se solicita suspender su uso tras identificar que la presentación sería falsa y no correspondería a una fabricación del laboratorio titular.

La alerta se refiere al lote 400320, comercializado bajo el nombre de Artrivid LHA y con referencia al registro sanitario MH2017-0002581. Sin embargo, el Laboratorio Homeopático Alemán S.A.S. manifestó que este lote no fue elaborado por la compañía y que no cuenta con registros de producción, controles de calidad ni antecedentes de distribución asociados a esa presentación.

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Ante esto, el Invima advirtió que se desconoce el origen, la composición, las condiciones de fabricación y la calidad del producto, lo que representa un riesgo para quienes lo consumen.

¿Por qué el Invima pidió suspender el consumo?

De acuerdo con la información entregada por el laboratorio titular, el producto ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL, lote 400320, no corresponde a una fabricación autorizada. La presunta falsificación utiliza de manera indebida el nombre de la compañía y un registro sanitario vigente.

El Invima advierte que, al tratarse de un producto fraudulento, no existen garantías sobre las materias primas utilizadas, las buenas prácticas de manufactura, su composición real, estabilidad, seguridad o eficacia.

ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL. Invima

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Además, podría contener sustancias no declaradas, contaminantes o cantidades diferentes a las indicadas en su etiquetado. Su consumo podría ocasionar reacciones adversas, efectos no deseados o la ausencia del efecto terapéutico esperado.

Debido a ello, la entidad recomienda suspender el uso de la presentación señalada y evitar tanto su adquisición como su distribución.

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¿Cuál es el Artrivid LHA original y cómo verificarlo?

El Artrivid LHA en comprimidos, fabricado por el Laboratorio Homeopático Alemán y autorizado bajo el registro sanitario MH2017-0002581, corresponde al producto legítimo. Su presentación es de 60 comprimidos y está indicado, dentro de la medicina homeopática, para dolores articulares y musculares.

La alerta no se refiere a todas las presentaciones del medicamento, sino al producto identificado como fraudulento, particularmente al lote 400320.

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El Invima recomendó a los consumidores verificar la autenticidad y vigencia del registro sanitario antes de utilizar cualquier medicamento. La consulta puede realizarse en la plataforma oficial de registros sanitarios del Invima, donde se puede buscar por nombre, registro sanitario o principio activo.

La entidad también reiteró el llamado a reportar posibles productos fraudulentos y evitar el consumo de medicamentos cuyo origen y condiciones de fabricación no estén verificadas.