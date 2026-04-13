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Blu Radio  / Salud  / Centro Democrático pide a Procuraduría intervenir en caso Nueva EPS por presuntas irregularidades

Centro Democrático pide a Procuraduría intervenir en caso Nueva EPS por presuntas irregularidades

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, le pidió a la Procuraduría una visita administrativa a la Superintendencia Nacional de Salud ante las decisiones tomadas con la Nueva EPS.

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