Centro Democrático pide a Procuraduría intervenir en caso Nueva EPS por presuntas irregularidades

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, le envió una carta al procurador, Gregorio Eljach, en la que pide activar las competencias de intervención preventiva en el caso de la Nueva EPS.

“Se solicita que la Procuraduría General de la Nación active sus competencias de intervención preventiva y de control de gestión de la función pública por el caso de la Nueva EPS S.A. y, en particular, una visita administrativa a la Superintendencia Nacional de Salud, quien ejerce la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señala la carta.

Es importante recordar que el pasado viernes se confirmó la prórroga a la intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno nacional.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

Esta decisión ha generado polémica, ya que los usuarios de la Nueva EPS han denunciado fallas en la atención del sistema, especialmente con la entrega de medicamentos.



El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en su carta enviada a la Procuraduría advierte que la Superintendencia Nacional de Salud, al parecer, no surtió el proceso administrativo establecido en la ley para ordenar la prórroga de la intervención.

“Presuntamente, la Superintendencia Nacional de Salud no cumplió con sus procesos y procedimientos para la nueva toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Nueva EPS S.A.”, advierte el documento firmado por Vallejo.

El interventor de la Nueva EPS designado por el Gobierno es el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien, según el Centro Democrático, no cumpliría con los requisitos para ejercer el cargo.

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“El nuevo agente especial interventor de la Nueva EPS S.A., Jorge Iván Ospina Gómez, anunciado por Presidencia de la República, no se encuentra en la lista vigente del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) y presuntamente no existe fundamento que le permita a la Superintendencia Nacional de Salud realizar la elección de este agente especial interventor mediante el uso del mecanismo excepcional, establecido en el parágrafo 1 del artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016”, agregó Vallejo.

La Nueva EPS ha generado polémica por casos como el de Kevin Acosta, un niño que murió esperando un medicamento para la hemofilia. Según la Procuraduría, en este caso hubo negligencia por parte de la Nueva EPS.

“Teniendo en cuenta que la Nueva EPS es la entidad con mayor cobertura nacional, en todos los municipios del país, asegurando la atención en salud, especialmente en zonas remotas, finalmente se solicita a la Procuraduría General de la Nación un seguimiento administrativo, financiero y asistencial integral a dicha EPS”, piden desde el Centro Democrático.

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Recientemente, el presidente Gustavo Petro también firmó un decreto con el cual se buscaba el traslado de 2,6 millones de usuarios a la Nueva EPS, una medida que está suspendida por orden judicial.