Cirujano denunció que lo echaron por pedir implementos de protección para el COVID-19

El cirujano Francisco Ruiz, contó en Mañanas BLU su versión de los hechos que condujeron a su despido de clínica Emcosalud en Neiva (Huila).

“Yo no renuncié, a mí me echaron”, dijo el profesional médico.

“Además de aplaudirnos de vez en cuando no nos quieren prestar atención ”, sostuvo.

Según Ruiz, el problema se desató porque el centro asistencial no le suministró los implementos de bioseguridad para llevar a cabo una cirugía.

“Me piden que opere a una paciente y me pasan unas gafas, que no son las establecidas por la OMS, monogafas, así como un tapabocas que no es el N95 que es con el que hay que operar”, sostuvo.

El cirujano aseguró que en vista de la situación, le pidió a la paciente que esperara hasta tener los elementos y el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo horas después. Posteriormente, aseguró, fue reprendido.

“Me llamó la coordinadora médica y me dijo que si no operaba con los elementos que había, prescindía de mis servicios”, sostuvo.

De acuerdo con el profesional médico, su caso no es aislado.

“Es simplemente un ejemplo de lo que está pasando en el país”, sostuvo.

“No juguemos a la ruleta rusa con los médicos porque es peligroso”, pidió.

Escuche al cirujano Francisco Ruiz en entrevista con Mañanas BLU:

