Cobarde cacheteó y escupió a una enfermera en TransMilenio

Una enfermera fue víctima de un intolerante que la agredió al interior de un articulado de TransMilenio. El caso se registró en inmediaciones de la estación Santa Lucía, en la calle 45 Sur con avenida Caracas.

La víctima, Diana Marcela Trujillo, trabaja en un centro médico en el norte de Bogotá y viajaba hacia su casa en Usme luego de una larga jornada. Eran casi las 8:00 de la noche, cuando de manera cobarde y sorpresiva uno de los pasajeros se levantó, la agredió verbal y físicamente, para después huir del lugar.

“Yo lo único que sé y que sentí fue que me pegaron una cachetada tan durísima y con la palma sentí que me pegaron en el oído y me caí. El tipo, no sé si porque soy bajita, venía de nuevo hacia mí”, contó.

“Gracias a Dios se levantaron dos personas, un hombre y una mujer, los cuales me defendieron”, añadió.

De acuerdo con la trabajadora médica, el intolerante justificó su agresión y se enfrentó a quienes intentaron intervenir en su favor

“El tipo decía que nosotros los enfermeros somos la plaga de Bogotá, que nosotros estamos contaminando a las personas. O sea, que somos peor que el virus. Yo no le podía contestar nada porque me sentía mareada. La señora que me defendió, él la escupió. La señora fue la que recibió la secreción”, agregó.

La Policía tiene en su poder una foto del autor de la agresión, quien se descendió articulado en el sector del Tunal y huyó. Con la imagen se busca dar con el intolerante y procesarlo.

El gerente de la empresa para la cual trabaja la enfermera pidió a los empleados en adelante no llevar las prendas que se usan en los centros médicos para dirigirse a las casas, para de esta manera evitar este tipo de incidentes.

