¿Cómo combatir la ansiedad en medio del aislamiento?

Rafael Serrano, médico neurólogo, afirmó que la ansiedad puede aumentar considerablemente en estos tiempos de confinamiento, sobre todo cuando en Colombia esta medida cumple más de 40 días.

“Como síntoma, es una preocupación excesiva persistente y difícil de controlar. Podríamos decir, haciendo un contraste con la depresión, que la ansiedad es una preocupación por lo que pasará en el futuro, mientras que la depresión ocurre por decisiones o cosas que ya han pasado y que se han hecho mal, pensamientos alrededor de esto”, aseguró el experto en neurología.

Publicidad

Otros síntomas de ansiedad, además de tener una preocupación excesiva, pueden ser no conciliar el sueño con facilidad, dificultad para concentrarse, bajo rendimiento laboral o académico, así como una tensión emocional o muscular.

“La ansiedad que estamos viviendo es una ansiedad por el coronavirus, un miedo al virus, a infectarme, a morirme, a que me falten cosas básicas; pero la ansiedad es también una enfermedad. Si tengo más días con la ansiedad durante más de 6 meses puedo tener un trastorno generalizado”, agregó.

Sobre las recomendaciones para prevenir la ansiedad en medio del aislamiento, el neurólogo Rafael Serrano afirmó que

es necesario mantener las rutinas lo más normal posible.

Vea aquí: ¿Cómo cuidar la salud mental de los niños en esta cuarentena?

Publicidad

“Hay que hacer algo de ejercicio físico, mantener los horarios: acostarme a la misma hora, no ver tantas noticias porque, incluso, nos asustan. La idea es mantener la vida lo más normal posible”. Señaló el experto.

Otras recomendaciones para quienes no están logrando conciliar el sueño durante el confinamiento son: no pasar mucho tiempo en los dispositivos móviles antes de dormir, así como no tomar café después del mediodía ni tomar medicamentos para dormir. Además, tomarse un tiempo para meditar o leer un libro antes de ir a la cama.

Publicidad