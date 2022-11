¿Cómo hacer que la alimentación sea saludable y equilibrada durante cuarentena?

Este domingo en En BLU Jeans estuvo el doctor Carlos Jaramillo, médico de la Universidad de La Sabana y fundador del Instituto de Medicina Funcional en el territorio hispano, hablando sobre el cuidado que deben tener las personas en la alimentación, desmintiendo algunos mitos sobre el qué, cómo y cuándo se debe comer en el día.

“La salud no se mide en kilos, no está determinada por eso, obviamente aumentar de peso o de grasa no está bien y ya nos acostumbramos a que eso sea así. Si yo saco de mi vida el ponqué, el yogurt, la galleta u otros alimentos, tenga la edad que tenga, se va a poder comer un helado una vez a la semana, porque no pasa absolutamente nada, es entender que el resto de la alimentación hay que equilibrarla”, explicó.

El médico fue enfático en que las personas deben tener mucho cuidado en su alimentación, pues dependiendo del cuerpo s

e tiene que comer y llevar una vida saludable, de esta manera mejorará su calidad de vida.

“Las personas tienen su constitución, que hace parte de lo que es su genética, uno puede romper eso. Por ejemplo, las personas delgadas que les cuesta aumentar el peso, eso no es muy sano, pues hay personas que pueden parecer flacas, pero comen desastroso, uno les saca una prueba de sangre y son lo que se denomina un flaco obeso, porque tienen el colesterol elevado, la insulina alta, un montón de cosas. Sea como sea su constitución, tiene que alimentarse bien, si quiere subir de peso, aumente masa muscular, comiendo bien, sano y estimulando el músculo adecuadamente”, afirmó.

Escuche aquí la entrevista completa con el doctor Carlos Jaramillo en En BLU Jeans:

