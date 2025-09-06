Cómo tener un cabello saludable sin gastar mucho: remedios naturales que le dejan el cabello sedoso

La caída del cabello y la falta de brillo siguen siendo una de las mayores preocupaciones entre los colombianos. En 2025, con un mercado de cosméticos que apunta a superar 1,5 billones de pesos en los próximos años, la tendencia es clara: cada vez más personas buscan productos naturales, libres de químicos agresivos y a precios accesibles.

Lo mejor es que, con algunos cambios sencillos, es posible tener un cabello fuerte y saludable sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.



Ingredientes naturales para el cuidado del cabello

Olvidarse de los parabenos ya no es solo una moda pasajera. Estos conservantes han sido asociados con irritaciones e incluso alteraciones hormonales, razón por la cual muchas marcas colombianas han comenzado a apostar por fórmulas limpias y naturales.

Entre los ingredientes que más se destacan para el cuidado del cabello están:



Romero: estimula el crecimiento, regula la grasa y aporta limpieza.

estimula el crecimiento, regula la grasa y aporta limpieza. Cebolla y café: mejoran la circulación del cuero cabelludo y ayudan a prevenir la caída.

mejoran la circulación del cuero cabelludo y ayudan a prevenir la caída. Té verde y productos con pantenol: fortalecen la fibra capilar y brindan suavidad.

Así debe usarlo en su cabello. Foto: Freepik

Así lo explica Luisa Chimá, fundadora de la marca Kaba: “Nuestros productos son 100 % colombianos y están libres de parabenos. Apostamos por fórmulas naturales que beneficien la salud del cabello y aporten a la economía local”.

La clave está en leer siempre las etiquetas y elegir champús o tratamientos que incluyan estos ingredientes. De esa manera se evitan fórmulas cargadas de químicos que, con el tiempo, terminan debilitando el cabello.



Consejos prácticos para fortalecer el cabello

El cuidado capilar no depende únicamente de los productos, también de la rutina diaria. Pequeños cambios pueden marcar la diferencia:



Protéjalo del sol: Use sombreros o productos con filtro UV. Hidrate tras piscina o playa: Una mascarilla nutritiva evita resequedad. Reduzca el uso de calor: Secadores y planchas resecan; aplique siempre protector térmico. Prefiera agua tibia o fría: El agua caliente daña la fibra capilar. Use champús sin sal ni parabenos: Mejor si contienen romero o pantenol. Seque con toallas de microfibra: Reducen frizz y evitan quiebres. Aliméntese bien: Frutas, vegetales y jugos verdes fortalecen desde adentro. Incluya vitaminas: Biotina, colágeno, zinc y vitamina D3 son aliados del cabello.

El futuro del cuidado capilar es natural. Cada vez más consumidores en Bogotá y en otras ciudades entienden que mantener un cabello sano no implica gastar una fortuna, sino aprender a elegir mejor y adoptar rutinas sencillas.

