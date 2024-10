Con proyecto de ley buscan sanear crisis financiera del sistema de salud

Ante la Secretaría General del Senado , la senadora Norma Hurtado, el representante Víctor Manuel Salcedo y otros congresistas del Partido de la U, Conservador y la ASI, presentaron un proyecto de ley con el objetivo de adoptar medidas que permitan mejorar la situación financiera y de flujo de recursos del sistema de salud, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del país.

El proyecto busca reorientar la destinación de varios recursos congelados o excedentes en varias partidas que pueden ayudar a oxigenar financieramente el sistema.

“Nosotros hemos venido observando que en los años 2013, 2016 y 2019, se iniciaron unos proyectos de ley que permitieron movilizar más de cuatro billones de pesos en el sector salud y eso permitió la oxigenación de un sistema que permanentemente necesita fuentes de financiación. ¿De dónde salen estos recursos? Estos recursos salen de cuentas maestras que están quietas, que quedan con saldos y que ni los entes territoriales ni la nación los vuelven a mirar”, señaló la senadora Hurtado.

Para ello se buscarían recursos en saldos que hay en cuentas maestras, excedentes de recursos de regalías, saldos no usados del FOSFEC, recursos no comprometidos de aportes patronales a la seguridad social, saldos pequeños en regalías que pueden generar liquidez, entre otros.

Según los autores, una vez aprobado el proyecto de ley, se podrían recaudar entre 1,5 y 2 billones de pesos que servirían para el sistema, atendiendo así esta crisis.

“Es un proyecto de ley que mira una solución a la crisis financiera que estamos viviendo. Es un proyecto de ley que ha focalizado unos recursos que están atrapados, unos recursos que no se utilizan, unos recursos que podrían destinarse al saneamiento fiscal y financiero del sector, y que no se están utilizando. Se dijo en un control político a principios de este año, pero entendemos que el Ministerio está en otro tema; ellos tienen un propósito y es sacar adelante el proyecto de reforma a la salud y, mientras tanto, el sistema sigue estando en crisis y sigue asfixiado por no poder contar con los recursos necesarios para cubrir todas y cada una de sus necesidades”, concluyó Hurtado.