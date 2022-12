Confirman primer caso de coronavirus en Cúcuta

Las autoridades colombianas confirmaron este domingo 10 casos nuevos de COVID-19 en el país, siete de ellos de personas que estuvieron en España o Estados Unidos, con lo que ascienden a 34 los contagiados.

Además, se confirmó el primer caso en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y principal paso fronterizo con Venezuela, de una mujer adulta "con viaje previo a España", que se encuentra "en aislamiento supervisado en casa".

El presidente Iván Duque anunció este domingo que no se permitirá la entrada al país a partir del lunes 16 de marzo de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia, como parte de la ampliación de las medidas para controlar la expansión del coronavirus.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días", afirmó Duque en Twitter.

En diálogo con BLU Radio, Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, dio el parte de tranquilidad sobre la persona contagiada de coronavirus en Cúcuta y el procedimiento que se llevará a cabo para evitar la transmisión de la enfermedad.

“Este primer caso es una paciente de 47 años, quien ingresó a Colombia el 9 de marzo y el 11 reportó los síntomas, llamó a la institución, que inmediatamente activó los protocolos y le tomó las muestras, las cuales hasta hoy dieron los resultados de positivo”, expresó.

Sobre el protocolo, el director afirmó que ya están tomando todas las medidas recomendadas para el cuidado de la persona y los que tuvieron contacto con ella.

“Ya el instituto se encuentra en la fase de contención con los equipos de respuesta inmediata, quienes ya se han trasladado a donde está aislada esa persona y han tomado las muestras de las personas que han tenido contacto con ella”, afirmó.

