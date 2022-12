Conozca las consecuencias de no tener sexo constantemente

1. Sufrir de estrés: según un estudio elaborados por investigadores escoceses, quienes pasen por una temporada sin tener sexo sufren más de situaciones estresantes como hablar en público, frente a los que lo practican de forma más constante.

Publicidad

2. Para los hombres, mayor probabilidades de contraer cáncer de próstata: los hombres serían uno de los más afectados cuando dejan de tener relaciones sexuales, ya que según una investigación realizada por The American Urological Association demostró que las eyaculaciones frecuentes ayudan a eliminar sustancias potencialmente dañinas para este órgano. (Vea también: ¿La vagina se cierra cuando pasa por un largo periodo sin sexo? Flavia responde ).

3. Adquirir resfriados: Quienes tengan un ritmo sexual más activo aumentarán hasta en un 30% los niveles de inmunoglobulina A, lo que impide que virus como gripas o resfriados lleguen al cuerpo de una persona, según estudio de la Universidad de Pensilvania.

Publicidad

4. Problemas con la pareja: el hecho de abstenerse a tener intimidad con la pareja afecta directamente su estabilidad, pues este acto es uno de los principales motivos que mantienen la conexión en la relación. “El sexo es sólo una expresión de la intimidad de las parejas. Besar, tomarse de las manos, elogiar y hacer regalos inesperados a la otra persona también pueden ayudarnos a sentirnos conectados con la otra persona emocionalmente, incluso si no tienen apenas contacto físico”, aseguró el psicólogo Les Parrott.

Publicidad

5. Aumento de disfunción eréctil: cuando el pene pasa un por un largo tiempo de inactividad sexual aumenta las posibilidades de que no ‘responda’ cuando vaya a actuar nuevamente, según un estudio publicado en el American Journal of Medicine explicó que esta parte del cuerpo debe ser tratado como los demás músculos del cuerpo y debe ejercitarse con frecuencia.

6. Para las mujeres, incrementa estado de depresión: la falta de sexo no es la única causa, pues a muchas mujeres les afecta emocionalmente que su pareja use preservativo durante el coito, aunque estos aumente la actividad sexual por semana, la investigación hecha por Archives of Sexual Behavior descubrió que la ausencia de algunos compuestos químicos que se encuentran en el semen –como la melatonina, la serotonina o la oxitocina–, podía ser la responsable de su estado de ánimo-