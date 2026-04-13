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Blu Radio  / Salud  / Cruz Roja Bogotá solicita con urgencia donantes de sangre O- y plaquetas

Cruz Roja Bogotá solicita con urgencia donantes de sangre O- y plaquetas

Las personas interesadas en colaborar deben dirigirse a la sede de la Cruz Roja Colombiana ubicada en la Avenida Carrera 68 # 68b-31.

Donación de sangre
Donación de sangre
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

La Cruz Roja Colombiana emitió un llamado urgente para captar donantes de sangre O- y plaquetas en la ciudad de Bogotá. La solicitud busca recolectar componentes vitales destinados al tratamiento médico de la ciudadana Anyul Molina, identificada con la cédula de ciudadanía 51.686.785, quien requiere el apoyo inmediato.

Requisitos y tipos de sangre solicitados

La urgencia se centra específicamente en personas con tipo de sangre RH O-, uno de los grupos más escasos y necesarios en los bancos de sangre. Adicionalmente, la institución informó que se requieren donantes de plaquetas, para lo cual no existe restricción de tipo de RH; cualquier persona que cumpla con las condiciones básicas de salud puede realizar este aporte.

Donación de sangre
Donación de sangre
Foto: suministrada

Debido a la naturaleza del requerimiento, se solicita a los voluntarios que se acerquen lo antes posible a las instalaciones correspondientes para garantizar la disponibilidad de los insumos médicos necesarios para la paciente mencionada.

Punto de donación Cruz Roja Avenida 68

Las personas interesadas en colaborar deben dirigirse a la sede de la Cruz Roja Colombiana ubicada en la Avenida Carrera 68 # 68b-31. Al momento de realizar la donación, es fundamental informar que el proceso se realiza a nombre de Anyul Molina para asegurar que los componentes sean direccionados correctamente.

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