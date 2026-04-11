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Blu Radio  / Salud  / Cruz Verde no renovará contrato con Sanitas para dispensación de medicamentos desde octubre de 2026

Cruz Verde no renovará contrato con Sanitas para dispensación de medicamentos desde octubre de 2026

La compañía anunció la decisión con seis meses de anticipación y por ahora garantizará la entrega de medicamentos.

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