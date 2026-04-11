Cruz Verde no renovará contrato con Sanitas para dispensación de medicamentos desde octubre de 2026

La cadena de farmacias Cruz Verde anunció que no prorrogará su contrato de dispensación de medicamentos con Sanitas EPS, cuya vigencia finaliza el 30 de septiembre de 2026.

La decisión, que ya fue comunicada a las autoridades competentes, entrará en efecto a partir del 1 de octubre de ese año. Según informó la compañía, el anuncio se realizó con seis meses de anticipación con el objetivo de facilitar una transición ordenada en la prestación del servicio.

Cruz Verde señaló que durante este período mantendrá la continuidad en la entrega de medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), en las condiciones actuales, y brindará acompañamiento a Sanitas y a los nuevos gestores farmacéuticos que la entidad designe.

La empresa destacó la importancia de garantizar el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, por lo que insistió en que la medida busca evitar afectaciones durante el proceso de cambio.



Cruz Verde afirma que sigue siendo un actor clave en la generación de salud y aclara que mantendrá su posición como una de las principales cadenas de droguerías con presencia a nivel nacional.

