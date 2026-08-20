¿Cuál es el secreto de quienes viven más de 110 años? Científicos hallan pista en su sistema inmune

Las personas que alcanzan los 110 años o más son extremadamente poco frecuentes y su longevidad ha despertado el interés de la ciencia durante décadas. Ahora, investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón, encontraron una particularidad en el sistema inmunitario de los llamados supercentenarios que podría ayudar a explicar cómo su organismo enfrenta algunas amenazas asociadas con el envejecimiento.

El estudio, publicado en la revista Cell Reports, identificó una población poco común de células inmunitarias que se encuentra en una proporción mucho mayor entre quienes superan los 110 años. Se trata de los linfocitos T CD4 citotóxicos, un tipo de célula que combina características de dos funciones del sistema inmunitario.

Los investigadores analizaron muestras de sangre de 28 adultos japoneses, divididos en tres grupos: personas de entre 70 y 99 años, de 100 a 109 años y de 110 años o más.

De los participantes, 20 eran mujeres y ocho hombres. Las 10 personas que formaban parte del grupo de supercentenarios eran mujeres, algo que los investigadores relacionan con la rareza de los hombres que alcanzan edades superiores a los 110 años.



AFP

Una característica que aumenta después de los 100 años

Los linfocitos T cumplen diferentes funciones dentro del sistema inmunitario. Las células T auxiliares participan en la coordinación de las respuestas defensivas del organismo, mientras que las células T citotóxicas pueden destruir células infectadas o potencialmente peligrosas, incluidas algunas células cancerosas.

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Los linfocitos T CD4 citotóxicos analizados en el estudio presentan características de ambos grupos. Según los investigadores, estas células permanecen en cantidades relativamente bajas durante buena parte de la vida, pero comienzan a aumentar de manera marcada alrededor de los 100 años.

En las muestras analizadas, representaban en promedio el 4 % de las células estudiadas entre las personas de 70 a 99 años, mientras que alcanzaban el 9,6 % en el grupo de 100 a 109 años y el 17,6 % entre los mayores de 110 años.

Para el equipo encabezado por Kosuke Hashimoto, este comportamiento apunta a una posible remodelación del sistema inmunitario durante la vejez extrema.

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“En lugar de mostrar signos de agotamiento, se mantienen muy activas”, explicó Hashimoto, quien señaló que estas células podrían ayudar al organismo a responder ante amenazas persistentes que aumentan con la edad.

Adulto mayor // imagen de referencia. Foto: Freepik

Las células también mostraron una característica llamativa

Los científicos encontraron además que muchas de estas células habían experimentado un proceso denominado expansión clonal, lo que significa que una misma célula inmunitaria se había multiplicado y generado grandes poblaciones de células prácticamente idénticas.

El hallazgo sugiere que estas células pudieron haberse encontrado repetidamente con determinados objetivos a lo largo de los años.

Pero hubo otro resultado que llamó especialmente la atención de los investigadores. Los sensores moleculares presentes en estas células mostraron similitudes con los encontrados en células inmunitarias de pacientes con cáncer.

Los supercentenarios analizados, sin embargo, no tenían antecedentes de cáncer.

De acuerdo con Hashimoto, esta similitud plantea la posibilidad de que las células puedan reconocer determinados tumores incluso antes de que estos sean clínicamente detectables. No obstante, esta posibilidad todavía debe ser investigada y el estudio no demuestra que las células prevengan el cáncer.

¿Estas células explican por qué algunas personas viven más de 110 años?

Los investigadores son cautelosos con esta conclusión. El estudio encontró una asociación entre la presencia de los linfocitos T CD4 citotóxicos y la longevidad extrema, pero no demuestra que estas células sean responsables de que una persona llegue a los 110 años o más.

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También quedan preguntas por responder, entre ellas dónde se concentran estas células dentro del organismo y qué amenazas reconocen exactamente.

El equipo de la Universidad de Osaka continuará investigando estas características para determinar qué función cumplen en los supercentenarios.