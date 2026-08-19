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¿Vacuna contra uno de los cánceres más agresivos? Merck y Moderna logran resultados esperanzadores

El tratamiento personalizado busca entrenar al sistema inmunitario para reconocer las células tumorales y abre una nueva vía en la lucha contra esta enfermedad.

Vacuna
Vacuna.
Foto: Magnific
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Los laboratorios farmacéuticos estadounidenses Merck y Moderna anunciaron este miércoles resultados positivos en la última fase de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental con ARN mensajero contra el cáncer de piel, dirigido a pacientes con melanoma avanzado.

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"Se trata del primer anuncio de resultados positivos de una fase 3 (...) para una terapia contra el cáncer basada en ARNm", afirmaron los dos gigantes farmacéuticos en un comunicado conjunto.

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Su terapia personalizada, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, permitió una mejora estadísticamente significativa de la supervivencia libre de recaída en pacientes con melanoma avanzado que habían sido operados previamente.

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En comparación con un tratamiento basado únicamente en Keytruda, esta terapia mostró mejores resultados, señalaron ambos laboratorios, aunque no publicaron cifras.

Este nuevo tratamiento, denominado "intismeran autogene", se basa en la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en indicarles a las células del organismo cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria.

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Se trata de una terapia "a medida", diseñada a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente.

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El objetivo es entrenar y activar el sistema inmunitario del paciente para que reconozca y ataque las células cancerosas.

"Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

El ensayo clínico de fase 3, una etapa decisiva antes de solicitar la autorización de comercialización, se llevó a cabo con más de 1.100 personas.

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Moderna se hizo conocida por el gran público al convertirse en uno de los pioneros mundiales de las vacunas de ARN mensajero.

Fue una de las primeras empresas, junto con Pfizer-BioNTech, en desarrollar y comercializar a gran escala una vacuna basada en esta tecnología contra el covid-19.

Merck y Moderna prevén presentar estos datos en un congreso médico e iniciar los trámites ante las autoridades para solicitar la aprobación del tratamiento.

El melanoma es una de las formas más mortales de cáncer de piel, con más de 330.000 nuevos casos diagnosticados en todo el mundo en 2022, cifra que va en aumento, recuerdan los laboratorios.

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