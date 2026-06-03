Nuevo aerosol nasal busca reducir el daño cerebral tras un accidente cerebrovascular

La Universidad de Hong Kong presentó un avance biomédico que podría cambiar la forma en que se atienden los accidentes cerebrovasculares isquémicos en situaciones de emergencia. Un equipo de investigadores desarrolló el primer aerosol nasal diseñado para transportar un tratamiento neuroterapéutico en polvo directamente al cerebro, una tecnología que busca actuar durante los primeros momentos posteriores a la aparición del evento médico.

El proyecto, conocido como NanoPowder, fue desarrollado por especialistas de la institución académica y se encuentra actualmente en fase de investigación. De acuerdo con la información divulgada por South China Morning Post, los ensayos clínicos están previstos para comenzar en el año 2030, un paso clave antes de una eventual implementación en sistemas de salud.

La innovación propone una vía de administración diferente a las utilizadas habitualmente en este tipo de tratamientos. En lugar de recurrir a procedimientos invasivos o aplicaciones mediante inyecciones, el medicamento es suministrado a través de la cavidad nasal. El objetivo es facilitar una respuesta rápida durante las primeras horas de un accidente cerebrovascular isquémico, una condición que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se ve interrumpido.

Según los investigadores, una de las principales características del desarrollo es su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, un mecanismo natural de protección que dificulta el ingreso de numerosos medicamentos al tejido cerebral. Superar este obstáculo ha sido uno de los mayores desafíos para la medicina neurológica durante décadas.



Aviva Chow Shing-fung, profesor del Departamento de Farmacología y Farmacia de la Universidad de Hong Kong y líder del proyecto, explicó que el equipo empleó una tecnología denominada “nano-en-micrón” para permitir que el fármaco alcance de forma efectiva las áreas afectadas del cerebro.

De acuerdo con las declaraciones del investigador, esta tecnología permite dirigir el tratamiento directamente a las zonas comprometidas sin necesidad de intervenciones quirúrgicas ni procedimientos de inyección. La estrategia busca optimizar la rapidez de acción del medicamento y reducir las dificultades asociadas a otros métodos de administración.

Los resultados obtenidos durante la etapa de investigación han llamado la atención de la comunidad científica internacional. Los desarrolladores indicaron que NanoPowder logró disminuir el daño en el tejido cerebral en más de un 80 %, además de incrementar de manera significativa las tasas de supervivencia observadas en las pruebas realizadas hasta el momento.

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Aunque todavía faltan etapas regulatorias y estudios clínicos en seres humanos, los datos preliminares han generado expectativas sobre el potencial de esta herramienta para la atención temprana de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico.

El plan de implementación contempla varias fases. En una primera etapa, el aerosol sería utilizado por paramédicos y equipos de respuesta médica de emergencia. La intención es que el tratamiento pueda administrarse en los primeros minutos tras la identificación de los síntomas, incluso antes de que el paciente llegue a un hospital.

Posteriormente, el producto podría incorporarse en centros especializados destinados a la atención de personas consideradas de alto riesgo. Esta estrategia permitiría ampliar el acceso a la tecnología dentro de entornos médicos con capacidad para supervisar su uso y evaluar resultados.

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Una vez completadas las fases de investigación, validación clínica y aprobación correspondiente, los desarrolladores prevén que el aerosol pueda estar disponible para el público mediante farmacias, facilitando su acceso en distintos niveles del sistema sanitario.

El reconocimiento internacional al proyecto ya comenzó a materializarse. Este año, NanoPowder obtuvo el Gran Premio Especial y una medalla de oro durante la 51.ª Exposición Internacional de Invenciones de Ginebra, uno de los eventos más importantes dedicados a la presentación de avances tecnológicos y científicos.

La distinción situó al desarrollo de la Universidad de Hong Kong entre las innovaciones médicas más destacadas presentadas en la edición más reciente del certamen. El galardón también reflejó el interés generado por una tecnología que busca acelerar la llegada de tratamientos al cerebro mediante una ruta de administración distinta a las convencionales.

Mientras se preparan las próximas fases de evaluación, los investigadores continúan trabajando en la optimización del sistema y en la recopilación de evidencia científica que permita determinar su eficacia y seguridad en futuros estudios clínicos. La expectativa es que esta plataforma terapéutica abra nuevas posibilidades para el tratamiento de emergencias neurológicas y otras enfermedades que requieren la administración directa de medicamentos al cerebro.